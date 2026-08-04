Apple ouvre les candidatures internes pour le keynote des iPhone 18 Pro et Ultra

Environ un mois avant la date, Apple commence à organiser son grand événement de septembre, au cours duquel devraient être présentés l’iPhone 18 Pro, l’iPhone 18 Pro Max et, surtout, le premier iPhone pliable, l'iPhone Ultra. Et ce n’est pas forcément comme on l’imagine.

Un appel aux employés des Apple Store

En amont du keynote, Bloomberg nous explique qu’Apple lance un programme interne baptisé Event Support Experience Program. Les employés des boutiques américaines peuvent participer à une loterie pour se rendre sur le campus d’Apple Park et aider à l’accueil des journalistes.

Les missions prévues sont classiques : organiser les files d’attente, enregistrer les invités, indiquer les directions, accueillir les participants et soutenir les équipes de sécurité. Apple prendrait en charge le voyage et l’hébergement des personnes sélectionnées.

Un événement prévu en début de mois

Les employés ont été informés que le keynote se déroulerait dans la première quinzaine de septembre. Aucune date précise n’a encore été communiquée, mais les 8 ou 9 septembre semblent les plus probables. Le 7 septembre étant le Labor Day aux États-Unis, Apple laisse généralement un jour de déplacement aux journalistes, ce qui pourrait pointer vers le 9 septembre.

Conditions de participation

Les collaborateurs ayant déjà participé à la WWDC 26 ou au lancement de l’iPhone en 2025 ne peuvent pas s’inscrire. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 août, et les gagnants devraient être prévenus le 17 août.

Ces préparatifs internes confirment que la machine est déjà en marche pour l’un des événements les plus attendus de l’année, avec en tête d’affiche le premier iPhone pliable d’Apple.

Selon vous, le 9 septembre est-il la date la plus probable ? Et qu’attendez-vous le plus : les iPhone 18 Pro ou le modèle pliable ? Dites-le-nous en commentaire !