Apple annonce un don pour aider les victimes des incendies en France, Espagne et Portugal

Tim Cook a annoncé hier soir via X (ex Twitter) qu’Apple va apporter son soutien aux communautés touchées par les violents incendies qui ravagent le sud de l’Europe.

Une aide face à une situation critique

Ces dernières semaines, des feux de forêt (très souvent d'origine criminelle ou accidentelle) d’une intensité rare ont touché plusieurs pays :

Portugal

Espagne

France

Plus de 300 000 personnes ont été déplacées dans ces trois pays (dont plus de 220 000 en France), et les températures élevées devraient compliquer encore davantage le travail des pompiers dans les prochains jours.

La réaction de Tim Cook et d’Apple

Dans un message publié sur X, le PDG d’Apple a déclaré que l’entreprise allait faire un don aux efforts de secours et de reconstruction dans les régions affectées.Apple a l’habitude de réagir rapidement lors de catastrophes naturelles. Cette annonce intervient sept mois après des dons similaires pour :

Les tempêtes dévastatrices en Asie

L’incendie d’un complexe résidentiel à Hong Kong

L’engagement plus large d’Apple

Au-delà des dons ponctuels en cas de crise, Apple dispose d’un programme interne appelé Employee Giving. Grâce à une politique de matching (l’entreprise double les dons des employés), ce programme a déjà permis de collecter plus de 880 millions de dollars pour diverses causes à travers le monde.

Our hearts go out to everyone affected by the devastating wildfires in southern Europe. Thank you to the first responders, and to everyone still in harm's way, please stay safe. Apple will be donating to relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) July 30, 2026

Un geste apprécié

Dans ces moments difficiles, le soutien financier des grandes entreprises comme Apple permet d’apporter une aide concrète aux services d’urgence, aux associations locales et aux populations sinistrées. Les incendies en Europe du Sud restent actifs et les autorités appellent à la plus grande vigilance. Si vous souhaitez apporter votre aide, de nombreuses organisations humanitaires locales et internationales sont mobilisées.