Apple annonce un don pour aider les victimes des incendies en France, Espagne et Portugal

tim cook iconTim Cook a annoncé hier soir via X (ex Twitter) qu’Apple va apporter son soutien aux communautés touchées par les violents incendies qui ravagent le sud de l’Europe.

Une aide face à une situation critique

Ces dernières semaines, des feux de forêt (très souvent d'origine criminelle ou accidentelle) d’une intensité rare ont touché plusieurs pays :

  • Portugal
  • Espagne
  • France

Plus de 300 000 personnes ont été déplacées dans ces trois pays (dont plus de 220 000 en France), et les températures élevées devraient compliquer encore davantage le travail des pompiers dans les prochains jours.

feu foret france

La réaction de Tim Cook et d’Apple

Dans un message publié sur X, le PDG d’Apple a déclaré que l’entreprise allait faire un don aux efforts de secours et de reconstruction dans les régions affectées.Apple a l’habitude de réagir rapidement lors de catastrophes naturelles. Cette annonce intervient sept mois après des dons similaires pour :

  • Les tempêtes dévastatrices en Asie
  • L’incendie d’un complexe résidentiel à Hong Kong

L’engagement plus large d’Apple

Au-delà des dons ponctuels en cas de crise, Apple dispose d’un programme interne appelé Employee Giving. Grâce à une politique de matching (l’entreprise double les dons des employés), ce programme a déjà permis de collecter plus de 880 millions de dollars pour diverses causes à travers le monde.

Un geste apprécié

Dans ces moments difficiles, le soutien financier des grandes entreprises comme Apple permet d’apporter une aide concrète aux services d’urgence, aux associations locales et aux populations sinistrées. Les incendies en Europe du Sud restent actifs et les autorités appellent à la plus grande vigilance. Si vous souhaitez apporter votre aide, de nombreuses organisations humanitaires locales et internationales sont mobilisées.

Les réactions
Aucun commentaire pour le moment, lancez la discussion.
Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles