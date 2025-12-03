Apple annonce un nouveau don pour les victimes des tempêtes en Asie

Les catastrophes naturelles ne cessent malheureusement de frapper partout dans le monde… Tim Cook a une nouvelle fois annoncé qu’Apple apporterait un soutien financier aux victimes des récentes tempêtes dévastatrices en Asie.

Apple annonce un don pour les victimes des tempêtes en Asie

Les catastrophes naturelles révèlent souvent la solidarité des grandes entreprises technologiques. Apple vient une nouvelle fois de démontrer son engagement humanitaire face à une tragédie qui frappe plusieurs pays asiatiques.

Tim Cook, PDG d’Apple, a annoncé sur X que l’entreprise effectuera un don pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction suite aux tempêtes dévastatrices qui ont frappé la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie et le Sri Lanka. Dans son message, il a déclaré que l’entreprise pense à toutes les personnes touchées par cette catastrophe naturelle d’une ampleur exceptionnelle.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur ces quatre pays ont causé des dégâts considérables, tuant plus de 1 200 personnes et affectant des millions d’habitants. Les inondations, glissements de terrain, vents violents et autres dangers ont provoqué des déplacements massifs de populations, des pertes agricoles importantes et dévasté des communautés entières. L’impact humanitaire et économique de cette catastrophe se fera sentir pendant des années.



Bien qu’Apple n’ait pas précisé le montant exact de sa contribution, cette annonce s’inscrit dans une série d’actions caritatives récentes de l’entreprise. Quelques jours auparavant, Tim Cook avait déjà promis une aide financière pour les victimes de l’incendie dévastateur d’un complexe résidentiel à Hong Kong. Ces initiatives font suite à un don précédent pour les victimes de l’ouragan Melissa quelques mois plus tôt.

Apple dispose également d’un programme interne appelé Employee Giving, qui permet aux employés de faire des dons que l’entreprise double ensuite. Ce programme a permis de récolter plus de 880 millions de dollars à ce jour, démontrant l’engagement durable d’Apple et de ses équipes dans les causes humanitaires à travers le monde.