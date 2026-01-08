The Browser Company continue de vider l’équipe Safari d’Apple de ses meilleurs talents. Après plusieurs départs remarqués, c’est maintenant Marco Triverio, designer principal de Safari, qui rejoint la startup new-yorkaise derrière les navigateurs Arc et Dia.

Apple perd son designer principal de Safari au profit de The Browser Company

Josh Miller, PDG de The Browser Company, a confirmé l’arrivée de Triverio dans un message publié sur X. Cette embauche représente bien plus qu’un simple recrutement : la startup possède désormais les designers principaux de toutes les époques de Safari qui ont coïncidé avec le développement d’Arc et Dia, soit approximativement de 2020 à 2025. Miller n’a pas caché son enthousiasme en annonçant que 2026 sera l’année la plus importante pour The Browser Company.



Le départ de Triverio s’inscrit dans une série d’exodes de talents qui fragilise progressivement l’équipe Safari d’Apple. Cette hémorragie intervient alors que la concurrence autour des navigateurs dopés à l’intelligence artificielle s’intensifie. The Browser Company s’est positionnée comme une alternative sérieuse aux navigateurs traditionnels en proposant des modèles d’interaction radicalement différents plutôt que des mises à jour incrémentales.

Arc, le premier navigateur de la société, a bouleversé les conventions en abandonnant le système d’onglets traditionnel au profit d’une organisation non conventionnelle. Le navigateur mise également sur des options de personnalisation poussées et des outils collaboratifs comme les espaces de travail partagés et les onglets latéraux. Ces choix de design sont souvent comparés aux standards d’Apple pour leur clarté visuelle, leurs animations soignées et leur attention portée à l’expérience utilisateur.



En 2025, The Browser Company a lancé Dia, son second navigateur qui place l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience de navigation. Dia intègre directement des outils génératifs, des fonctionnalités collaboratives et des utilitaires créatifs dans le flux de navigation, sans passer par des extensions ou des services tiers. Cette approche native de l’IA représente une vision radicalement différente de celle d’Apple avec Safari.



Pour Apple, le départ de Triverio ne fait qu’ajouter à un problème plus large de rétention des talents qui s’est accentué tout au long de l’année 2025. Safari traverse une période troublée marquée par des choix de design contestés et une direction jugée confuse par de nombreux utilisateurs. Certains commentateurs n’hésitent plus à affirmer que Safari régresse depuis plusieurs années, les forçant à se tourner vers des alternatives pour pallier les manquements du navigateur d’Apple.