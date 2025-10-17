Apple subit un nouveau revers dans sa course à l’intelligence artificielle. Un haut responsable de son département IA vient de quitter l’entreprise pour rejoindre Meta, confirmant une tendance inquiétante pour la marque à la pomme.

Apple perd un nouveau cadre de l’intelligence artificielle au profit de Meta

Apple continue de voir s’éroder son équipe dédiée à l’intelligence artificielle. Ke Yang, l’un des principaux dirigeants du département IA d’Apple, a quitté l’entreprise pour rejoindre Meta. Ce départ survient alors qu’Apple tente de renforcer Siri et d’intégrer davantage de fonctions de recherche en ligne à son assistant vocal.

Ke Yang faisait partie de l’équipe « Answers, Knowledge and Information » (AKI), un groupe interne chargé d’améliorer la capacité de Siri à comprendre des requêtes complexes et à accéder à des informations actualisées sur le web. Son transfert vers Meta marque un nouveau coup dur pour Apple, qui perd peu à peu des talents stratégiques dans ce domaine clé.

Ce n’est pas la première fois que Meta attire d’anciens responsables de l’IA d’Apple. Plus tôt cette année, Ruoming Pang, autre cadre important spécialisé dans les modèles de langage, avait lui aussi quitté Cupertino pour rejoindre les laboratoires de recherche de Meta. Plusieurs ingénieurs du même département auraient également suivi cette voie, séduits par les projets ambitieux de Meta en matière d’intelligence artificielle et de “superintelligence”.

Ces départs en série risquent d’affecter le développement de la prochaine génération de Siri, que la firme prévoit de lancer au printemps 2026. Apple ambitionne de rendre son assistant bien plus intelligent, capable de puiser des informations en ligne et d’exploiter les données locales de l’utilisateur, à la manière de ChatGPT ou Gemini.

En interne, ces mouvements nourrissent les inquiétudes quant à la capacité d’Apple à conserver ses talents et à rivaliser dans la course à l’IA. Si l’entreprise ne parvient pas rapidement à stabiliser ses équipes, la mise en œuvre de ses futurs projets d’intelligence artificielle pourrait connaître de nouveaux retards.