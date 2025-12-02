Changement de garde dans la division IA d’Apple. La firme de Cupertino vient d’annoncer le départ de son responsable historique et l’arrivée d’un transfuge de Microsoft qui connaît intimement les secrets de la concurrence.

Apple recrute un expert IA de Microsoft après le départ de John Giannandrea

Apple a annoncé le 1er décembre le départ à la retraite de John Giannandrea, son vice-président senior en charge de l’apprentissage automatique et de la stratégie IA. Présent chez Apple depuis 2018 après avoir dirigé la recherche et l’IA chez Google, Giannandrea restera comme conseiller avant de prendre sa retraite au printemps 2026. Durant ses sept années chez Apple, il a bâti une équipe mondiale responsable des technologies qui alimentent aujourd’hui Apple Intelligence.



Pour le remplacer, la firme de Cupertino a recruté Amar Subramanya en tant que vice-président de l’IA. Ce dernier arrive de Microsoft où il occupait le poste de vice-président corporate de l’IA. Son parcours est impressionnant : 16 ans chez Google où il dirigeait notamment l’ingénierie de Gemini avant son départ pour Microsoft. En d’autres termes, Apple vient d’embaucher quelqu’un qui connaît intimement les stratégies IA de ses deux principaux concurrents.

Subramanya reportera à Craig Federighi et supervisera des domaines critiques : les modèles fondamentaux d’Apple, la recherche en apprentissage automatique et l’évaluation de la sécurité de l’IA. Tim Cook a d’ailleurs souligné le rôle central de Federighi dans les efforts IA de l’entreprise, notamment pour livrer un Siri plus personnalisé l’année prochaine.

Ce départ s’ajoute toutefois à une série de mouvements importants au sein de la division IA d’Apple cette année. La firme a connu plusieurs départs de cadres clés dans ce secteur en 2025, révélant une période de turbulences alors que l’intelligence artificielle devient l’enjeu central pour l’avenir de ses produits.