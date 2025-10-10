Apple cherche un nouveau responsable de l'IA pour remplacer John Giannandrea

Il va sans dire que John Giannandrea, le chef de l'intelligence artificielle (IA) d'Apple, a connu une année difficile, marquée par des revers dans les initiatives d'IA d'Apple et la perte de responsabilités clés. Selon Bloomberg, Apple recherche activement son remplaçant.

Un changement de cap à venir ?

La recherche d'une relève potentielle intervient après des retards dans le développement de Siri et des départs importants de membres de l'équipe de Giannandrea. Mark Gurman de Bloomberg, qui avait évoqué ce matin une partie de la restructuration d'Apple, en partie en prévision de la retraite prochaine de Jeff Williams, inclut des changements dans les divisions santé, fitness et Apple Watch.

Dans ce contexte, Apple envisagerait des candidats externes, y compris un cadre supérieur en IA de Meta, pour succéder éventuellement à Giannandrea.



L'embauche de Giannandrea en 2018, en provenance de Google où il dirigeait l'intégration de l'IA dans des produits comme la recherche et Gmail, avait été un coup majeur pour Apple. Cependant, les récents rapports sur son statut incertain et les difficultés d'Apple en matière d'IA ont alimenté les spéculations sur son départ. Si Giannandrea est remplacé, cela pourrait signaler d'autres changements au sein de la division IA de l'entreprise.



Reste à savoir si un changement de responsable aura un impact significatif sur la production des services d'IA de la société américaine.



Que pensez-vous d'Apple Intelligence à date ?