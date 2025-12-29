Apple évite les nouveaux tarifs douaniers jusqu’en 2027

Apple obtient un précieux délai face aux tarifs douaniers américains imminents sur les semi-conducteurs importés de Chine, l’impact financier étant repoussé à la mi-2027. Selon un avis récent publié au Federal Register par le représentant américain au commerce (USTR), de nouveaux tarifs au titre de la Section 301 sont imposés immédiatement sur les produits semi-conducteurs chinois, mais le taux de droit additionnel est fixé à 0 % pendant environ 18 mois.

Un répit pour Apple et ses clients

Le taux augmentera à partir du 23 juin 2027, le pourcentage exact étant annoncé au moins 30 jours à l’avance. La firme de Tim Cook saura donc fin mai à quelle sauce elle sera mangée. Sauf nouveau rebondissement.



Cette décision fait suite à une enquête de l’USTR concluant que les politiques agressives de la Chine pour dominer l’industrie des semi-conducteurs - via des subventions et des pratiques non marchandes - sont déraisonnables et nuisent au commerce américain. En n'appliquant aucune taxe à date, les États-Unis conservent un levier juridique pour de futures négociations tout en évitant des perturbations immédiates des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pour Apple, ce délai élimine les risques à court terme de coûts supplémentaires non négligeables. Bien que les puces phares des séries A et M soient conçues en interne et fabriquées par TSMC à Taïwan (hors du champ des tarifs spécifiques à la Chine), l’entreprise dépend fortement de fournisseurs chinois pour d’autres composants essentiels comme les circuits intégrés de gestion d’énergie, les pilotes d’écran, les contrôleurs de connectivité et divers circuits logiques intégrés dans les iPhone, Mac et autres appareils comme le Vision Pro.



Tous ces éléments tomberont sous le coup des droits majorés après 2027.



Ce calendrier s’aligne parfaitement avec les efforts en cours d’Apple pour diversifier sa chaîne d’approvisionnement au-delà de la Chine, notamment vers l’Inde, le Vietnam et des investissements accrus aux États-Unis. Par exemple, la rumeur veut qu'Apple oblige Samsung à produire les caméras de l'iPhone 18 Pro outre-Atlantique. Les craintes antérieures de tarifs pouvant atteindre 100 % s’estompent, offrant au géant technologique jusqu’en 2027 pour réduire sa dépendance sans répercuter de coûts immédiats sur les consommateurs. Il paraissait invraisemblable que Donald Trump plombe ses fleurons comme Apple en appliquant immédiatement des surtaxes, non ?