iPhone 17 et AirPods Pro 3 : Apple surprend avec des prix en baisse malgré les tarifs douaniers

Alors que les tensions commerciales et les tarifs douaniers faisaient craindre une explosion des prix, Apple surprend en adoptant la stratégie inverse. Avec ses nouveaux iPhone 17, Apple Watch et AirPods Pro 3, la marque à la pomme maintient, voire diminue ses tarifs en France, défiant ainsi les prédictions les plus pessimistes des analystes.

Des iPhone 17 plus accessibles malgré les tensions

La nouvelle gamme iPhone 17 dévoilée en septembre 2025 confirme cette approche. L'iPhone 17 de base conserve son prix d'entrée à 969€ pour 256 Go, soit le même tarif que son prédécesseur mais avec le double de stockage. Plus surprenant encore, l'iPhone 17 Pro affiche désormais 1329€ contre 1359€ pour l'iPhone 16 Pro à sa sortie, représentant une économie de 30€.

L'iPhone Air, qui remplace l'iPhone Plus dans la gamme, s'affiche à 1229€ en version 256 Go, soit 20€ de moins que l'ancien iPhone 16 Plus. Seul l'iPhone 17 Pro Max maintient ses prix précédents à 1479€, mais introduit une nouvelle option 2 To à 2479€. Cette stratégie tarifaire agressive intervient alors que Tim Cook avait annoncé que les tarifs douaniers coûteraient 900 millions de dollars à Apple au troisième trimestre 2025.

AirPods Pro 3 et Apple Watch : la baisse se confirme

Apple applique la même philosophie sur ses autres produits phares. Les AirPods Pro 3 voient leur prix chuter à 249€ contre 279€ pour la génération précédente. Certes, Apple retire le câble USB-C de la boîte, mais même en rachetant un câble officiel à 25€, l'utilisateur reste gagnant de 5€. En compensation, Apple inclut désormais cinq tailles d'embouts (de XXS à L) contre quatre auparavant.

Du côté des montres connectées, l'Apple Watch SE 3 débute à 269€, soit 20€ de plus que la SE 2, mais la Series 11 reste accessible dès 449€. L'Ultra 3 conserve son positionnement premium à 899€. Ces prix restent compétitifs sur un marché français où la concurrence s'intensifie, notamment avec Samsung et Google qui multiplient les offensives tarifaires.

Une stratégie risquée mais payante face aux incertitudes

Cette politique de prix agressive contraste avec les prédictions alarmistes du début d'année. Les analystes de Rosenblatt Securities évoquaient des hausses potentielles de 43% sur les iPhone, qui auraient pu porter l'iPhone 16 de base à 1385€. Apple a visiblement choisi d'absorber ces surcoûts plutôt que de les répercuter sur les consommateurs français.

Cette approche s'inscrit dans une stratégie plus large de conquête de parts de marché, particulièrement importante alors qu'Apple Intelligence arrive enfin en Europe et que la concurrence Android propose des alternatives séduisantes. En maintenant des prix attractifs malgré un contexte économique tendu, Apple mise sur le volume pour compenser la pression sur ses marges.



Depuis plus de cinq ans, Apple n'a que très peu augmenté les prix sur ses iPhone, et il en est de même sur d'autres catégories de produit comme les Mac et AirPods. Il y a deux explications à cela :