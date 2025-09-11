AirPods Pro 3 : de nouveaux embouts en 5 tailles, mais plus de câble

Les AirPods Pro 3, dévoilés mardi par Apple, introduisent un design repensé et plus ergonomique, accompagné de nouveaux embouts auriculaires conçus pour optimiser la réduction du bruit ambiant. Contrairement aux AirPods Pro 2, qui incluaient un câble de charge USB-C dans la boîte, les AirPods Pro 3 n’en contiennent pas, selon le site officiel d’Apple.

Nouveaux embouts en mousse

Les nouveaux embouts fusionnent une fine couche de microsphères de mousse douce avec une coque en silicone, offrant une isolation phonique passive améliorée. Disponibles en cinq tailles — XXS, XS, S, M et L —, ils incluent une nouvelle taille XXS absente des AirPods Pro 2 (qui avaient déjà ajouté une taille XS). Ces embouts, combinés à un design plus ergonomique, une gamme de tailles élargie et un traitement audio computationnel avancé, permettent aux AirPods Pro 3 d’offrir une réduction active du bruit deux fois plus efficace que celle des AirPods Pro 2.

Un câble en moins

Concernant la recharge, la page des spécifications techniques d’Apple confirme que le câble USB-C est vendu séparément. Si le prix n'a pas bougé aux États-Unis, en revanche il a baissé de 30 euros en France pour passer à 249 €. Ce qui permet de mieux justifier l'absence d'un câble vendu 19 € chez Apple (ou bien moins cher sur Amazon). Dans les autres pays, cela permet à Apple d'augmenter sa marge.



De toute façon, le boîtier des AirPods Pro 3 prend en charge la recharge sans fil avec MagSafe, Qi et les chargeurs Apple Watch, rendant le câble loin d'être indispensable. Comme pour les AirPods Pro originaux lancés en 2019, aucun chargeur n’est inclus dans la boîte, ce qui n’est pas une surprise.

Les nouveautés des AirPods Pro 3

Les AirPods Pro 3 offrent également une qualité sonore améliorée, une autonomie prolongée (8 heures par écouteur, voire 10 sans l'ANC), un suivi de la fréquence cardiaque dans l’oreille pendant les entraînements, et bien d’autres fonctionnalités. Les précommandes sont ouvertes, et le lancement est prévu pour le vendredi 19 septembre.

