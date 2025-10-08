Sony supprime le câble USB-C du Xperia 10 VII, une première mondiale

Sony vient de franchir un cap que même Apple n'avait pas encore osé sur ses smartphones : le Xperia 10 VII arrive dans les mains des utilisateurs sans le moindre câble USB-C. Une première pour un téléphone qui pourrait bien annoncer la prochaine grande vague de réduction des accessoires dans l'industrie mobile.

Sony retire aussi le câble de la boîte

Le dernier smartphone milieu de gamme de Sony, le Xperia 10 VII, est commercialisé avec un packaging encore plus minimaliste que d'habitude. Pas de chargeur, ce qui est devenu la norme depuis plusieurs années, mais également aucun câble USB-C pour recharger ou transférer des données. La découverte a été partagée par un utilisateur sur Reddit, photos à l'appui montrant les pictogrammes sur la boîte qui confirment ces absences.

Cette décision intervient alors que Sony reste un acteur marginal sur le marché des smartphones, loin derrière Samsung, Xiaomi ou Apple. Mais c'est justement ce statut qui lui permet peut-être d'expérimenter sans risquer de déclencher une polémique majeure. Le constructeur japonais teste ainsi le terrain pour ce qui pourrait devenir une pratique généralisée dans les deux prochaines années.

Apple montrait déjà la direction

Ironie du sort, Apple avait déjà amorcé cette tendance, mais pas sur l'iPhone. Les AirPods 4 et AirPods Pro 3, lancés récemment, sont livrés sans câble USB-C dans leur emballage. La firme de Cupertino applique donc sa logique de réduction des accessoires sur l'ensemble de sa gamme, même si l'iPhone conserve pour l'instant son précieux câble. Rappelons qu'Apple avait créé le précédent en 2020 avec l'iPhone 12, premier smartphone majeur vendu sans bloc d'alimentation.

Cette stratégie progressive permet à Apple de tester les réactions du marché avant d'étendre potentiellement cette mesure à ses téléphones. Avec l'adoption universelle du port USB-C, imposée notamment par l'Union européenne, l'argument selon lequel "tout le monde possède déjà des câbles" gagne en crédibilité.

Arguments écologiques et réalités économiques

Les fabricants avancent systématiquement la carte environnementale : moins de câbles produits signifie moins de ressources consommées et moins de déchets électroniques. L'argument tient la route pour les utilisateurs qui renouvellent régulièrement leur matériel et accumulent effectivement des câbles inutilisés. Cependant, cette logique pose problème pour ceux qui passent d'anciennes technologies comme le micro-USB ou le Lightning vers l'USB-C. Heureusement, aujourd'hui les câbles USB-C de bonne qualité sont largement distribués à bon prix, ce qui diminue le problème.

La dimension financière reste évidemment centrale. Quelques centimes économisés par unité représentent des millions à l'échelle mondiale, sans compter les ventes d'accessoires officiels qui s'ensuivent. Le risque principal concerne la qualité : face à des boîtes vides, certains consommateurs se tourneront vers des câbles bas de gamme peu fiables ou potentiellement dangereux.