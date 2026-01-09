OnePlus Turbo 6 / 6V : une énorme batterie de 9 000 mAh pour les gamers

Après un teasing le mois dernier, OnePlus vient de dévoiler officiellement les OnePlus Turbo 6 et OnePlus Turbo 6V en Chine. Ces deux smartphones misent avant tout sur une autonomie exceptionnelle et des performances gaming solides, le tout à des prix très compétitifs. Clients Apple, ne regardez pas les tarifs en fin d'article, vous risqueriez une attaque cardiaque.

Des capacités qu'on aimerait sur certains iPhone

Les deux modèles, dévoilés sur Weibo, embarquent une batterie de 9 000 mAh, ce qui établit un nouveau record pour la marque et surpasse largement les 7 300 mAh du OnePlus 15. Ne parlons pas des 5 088 mAh de l'iPhone 17 Pro Max.

Les smartphones 2026 de OnePlus supportent une charge rapide 80 W SuperVOOC, et malgré cette capacité énorme, l'épaisseur reste contenue à seulement 8,5 mm.



Côté robustesse, ils bénéficient d'une protection impressionnante avec les certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, résistant aux éclaboussures, à l'immersion et même aux jets d'eau haute pression et haute température.



Concernant la photo, la configuration est identique sur les modèles 6 et 6V : un capteur principal de 50 Mpx, un module monochrome de 2 Mpx et une caméra selfie de 16 Mpx.



Les différences se font surtout sur les performances. Le OnePlus Turbo 6, version haut de gamme, intègre le Snapdragon 8s Gen 4, jusqu'à 16 Go de RAM, un stockage jusqu'à 512 Go, et un écran de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il inclut également le Fengchi Game Kernel (ou Windspeed Gaming Kernel), une technologie dédiée qui permet d'atteindre jusqu'à 165 fps dans certains jeux.



Le OnePlus Turbo 6V est plus abordable avec un Snapdragon 7s Gen 4, jusqu'à 12 Go de RAM, le même stockage maximal, et un écran identique mais limité à 144 Hz.

Aucun des deux n'est un flagship absolu, mais avec ces batteries géantes, ces écrans fluides et les optimisations gaming (surtout sur le Turbo 6), ils s'annoncent comme d'excellents compagnons pour les sessions prolongées de jeux sur Android. À quand un iPhone Turbo pour gamers avec une telle autonomie ?

Prix et disponibilité

Pour l'instant, ils sont exclusifs à la Chine. Le OnePlus Turbo 6 débute à 2 299 yuans (environ 300 €), tandis que le Turbo 6V part de 1 699 yuans (environ 220 € selon les configurations). Des tarifs très attractifs si une version internationale voit le jour avec des prix similaires. Comme souvent chez OnePlus, un lancement mondial n'est pas exclu (peut-être sous le nom Nord 6), mais rien n'est confirmé pour le moment.