Galaxy S26 : Samsung ose appeler sa recherche Finder dans One UI 8.5

Avec le lancement des Galaxy S26 et de la mise à jour One UI 8.5, Samsung introduit plusieurs nouveautés logicielles. Si les utilisateurs d'Android apprécieront ces ajouts, les habitués de l'écosystème Apple risquent d'avoir une forte impression de déjà-vu. Le constructeur sud-coréen s'est très largement inspiré d'iOS et de macOS pour repenser sa fonction de recherche.

Une forte inspiration d'iOS

Sur les nouveaux smartphones de Samsung, les indicateurs de page de l'écran d'accueil intègrent désormais un accès direct à la recherche. Cette disposition rappelle immédiatement le bouton de recherche d'Apple, placé exactement au même endroit sur l'iPhone. Vous pouvez ainsi interroger le web ou les données de votre téléphone en un seul geste. L'intégration est pertinente, même si l'idée vient de Cupertino.

La ressemblance avec l'univers Apple ne s'arrête pas à l'interface graphique. Samsung a décidé de rebaptiser son outil historique en abandonnant son préfixe pour l'appeler simplement « Finder ». Emprunter le nom du célèbre gestionnaire de fichiers, présent sur les ordinateurs Mac depuis plus de quarante ans, reste un choix audacieux. Cette décision ressemble à un clin d'œil particulièrement appuyé à son rival, pour ne pas dire une copie bête et méchante.

Au-delà de l'esthétique, ce nouvel outil propose une véritable recherche sémantique. Le système comprend le langage naturel. Vous avez la possibilité de demander l'heure d'un vol ou le statut d'une livraison sous forme de question classique. L'appareil analyse vos messages et vos notifications pour afficher une réponse précise sans ouvrir la moindre application tierce. Apple offre déjà une approche comparable avec Spotlight, qui fouille intelligemment le contenu de l'iPhone en local. La bataille de la recherche contextuelle et prédictive continue de s'animer entre les deux géants.



L'inspiration de Samsung ne s'arrête d'ailleurs pas à ce simple bouton de recherche. Avec le déploiement de One UI 8.5, le fabricant sud-coréen intègre également une esthétique globale qui rappelle fortement le nouveau design Liquid Glass tout juste introduit par Apple avec iOS 26. Entre les jeux de transparence subtils et les reflets visuels caractéristiques du dernier système de l'iPhone, la frontière entre les deux interfaces a rarement été aussi poreuse.

