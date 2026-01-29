Le Samsung Galaxy S26 Ultra s'offre un écran 10 bits axé sur la vie privée

Apple va être jaloux ! Samsung a officiellement teasé une fonctionnalité d’écran révolutionnaire pour sa série Galaxy S26, présentée comme un vrai bond en avant en matière de protection de la vie privée - et potentiellement l’une des plus importantes améliorations récentes sur ses flagships, le premier heureux élu étant le S26 Ultra.

La protection au niveau des pixels

Samsung parle d’une « nouvelle couche de confidentialité » ou de « confidentialité au niveau pixel », conçue pour lutter contre le shoulder surfing (les regards par-dessus l'épaule dans les lieux publics). Contrairement aux films de protection classiques (comme celle pour iPhone 17 à 12 € sur Amazon) qui assombrissent ou masquent tout l’écran dès qu’on le regarde de côté (et qui rendent souvent l’affichage terne même de face), cette solution intégrée est beaucoup plus intelligente et sélective.

L’écran reste parfaitement visible et net quand on le regarde de face, mais il peut masquer ou cacher sélectivement certains contenus - comme les notifications sensibles, les mots de passe ou des éléments d’applications - lorsqu’il est vu de côté. Seul celui qui regarde droit devant voit les informations protégées ; les curieux à côté ne voient qu’un écran vide ou flou à ces endroits précis. Le reste de l’affichage reste normal et utilisable. Génial !



Samsung insiste sur le fait qu’il s’agit d’une combinaison hardware + software, permettant un contrôle précis et localisé plutôt qu’un effet global. Les utilisateurs pourront apparemment personnaliser la fonction : activer la confidentialité pour certaines apps (banque, messagerie…), certains types de notifications, ou même des zones spécifiques de l’écran.



Le leaker @UniverseIce a partagé sur X des exemples où une notification est complètement masquée vue de côté, montrant à quel point c’est plus pratique et puissant qu’un simple film de protection.

Comment ça marche ce nouvel écran ?

Samsung n’a pas détaillé le mécanisme exact, mais selon les fuites, cela passerait par un contrôle de la direction d’émission de la lumière des pixels OLED individuels : la lumière ne serait dirigée que vers l’avant pour les éléments protégés. La marque a confirmé que cette fonctionnalité arrive « très bientôt sur Galaxy ». Les teasers mettent fortement l’accent dessus, et elle devrait débuter sur le Galaxy S26 Ultra, même si elle pourrait s’étendre à d’autres modèles de la gamme S26. Les anciens smartphones n’en profiteront pas via mise à jour, car il s’agit d’une intégration hardware-software (Samsung parle explicitement d’une « fusion » des deux). On espère déjà cette nouveauté sur les prochains iPhone d'Apple.

Une autre belle évolution d’écran : passage au 10 bits natif

En plus de la confidentialité, le Galaxy S26 Ultra devrait enfin passer à un vrai panneau 10 bits - une vraie montée en gamme par rapport aux écrans 8 bits des générations précédentes, y compris le S25 Ultra.

Un écran 8 bits affiche environ 16,7 millions de couleurs.

Un vrai 10 bits en gère plus de 1,07 milliard, pour des couleurs plus riches et précises, des dégradés plus fluides (moins de bandes dans les ciels, ombres ou scènes HDR) et une meilleure qualité HDR globale.

Ce passage au 10 bits natif (sans bidouillage logiciel type Frame Rate Control) rejoint ce que proposent déjà plusieurs concurrents et devrait rendre l’écran du S26 Ultra nettement supérieur pour le visionnage de vidéos, l’édition photo et l’usage quotidien.

Pourquoi c’est important pour Samsung

Samsung reste leader sur Android, mais ses derniers Galaxy S25 ont été critiqués pour leurs évolutions trop timides, un peu comme Apple avec les iPhone 16 en 2024. Ces innovations centrées sur l’écran - surtout cette confidentialité vraiment utile au quotidien - pourraient permettre à la série S26 de se démarquer nettement face aux concurrents Android et même aux iPhone, en répondant à des besoins réels de sécurité et d’usage en mobilité. Sauf que pour le moment, la rumeur veut que Samsung augmente de 200 € certains modèles, dont le S26 de base. Tout cela pour compenser l'augmentation des coûts de production, notamment celle de la mémoire vive.

