iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra : Apple contre Samsung

Une fois de plus, le moment est venu de comparer le smartphone le plus haut de gamme d’Apple avec celui de Samsung. Deux smartphones qui se ressemblent sur le plan des caractéristiques, mais qui diffèrent, comme toujours, sur la partie logicielle.

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra : le duel des géants

Depuis plus d’une décennie, le duel entre Apple et Samsung anime le monde des smartphones. Chaque année, leurs modèles les plus haut de gamme sont comparés et opposés dans une bataille technologique qui passionne les utilisateurs. En 2025, l’affrontement se poursuit avec deux mastodontes : l’iPhone 17 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra.

Deux smartphones qui repoussent les limites en matière de performances, de photo et d’intelligence artificielle, mais qui, comme nous allons le voir, se ressemblent plus que jamais sur le papier. Voici un comparatif détaillé pour découvrir leurs points communs et leurs différences.

Écran et design

Le Galaxy S25 Ultra dispose d’un écran OLED de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. De son côté, l’iPhone 17 Pro Max propose lui aussi un écran OLED de 6,9 pouces, avec la technologie ProMotion 120 Hz, mais atteint une luminosité encore plus élevée de 3000 nits, ce qui lui confère un léger avantage pour la lisibilité en plein soleil.

En termes de design, Samsung opte pour une structure en titane et verre, avec une épaisseur de 8,2 mm et un poids de 218 g, tandis qu’Apple conserve un châssis en aluminium unibody, légèrement plus épais (8,75 mm) et un peu plus lourd (233 g).

Performances et logiciel

Le Galaxy S25 Ultra est équipé de la puce Snapdragon 8 Elite, associée à 12 Go de RAM et fonctionne sous Android 15 avec les fonctionnalités de Galaxy AI. Un partenarait récent va également ajouter d'autres IA.

L’iPhone 17 Pro Max, quant à lui, embarque la puce A19 Pro, également épaulée par 12 Go de RAM, et tourne sous iOS 26 avec Apple Intelligence, l’IA intégrée d’Apple. En matière d’intelligence artificielle, Apple mise sur une intégration poussée au sein de l’écosystème iOS avec un fonctionnement en local. Et coté jeux, l’optimisation induite par la conception logicielle et matérielle unique d’Apple lui permet d’attirer des grands éditeurs et donc de proposer des jeux AAA de qualité console comme Assassin’s Creed Mirage. Chose que l’on ne trouve pas sur Android.

Caméras et zoom

Samsung mise sur une configuration remarquable avec un capteur principal de 200 MP, un ultra-grand-angle de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP et un objectif périscope de 50 MP, offrant un zoom optique jusqu’à 5x.

Apple propose un trio plus équilibré avec trois capteurs de 48 MP (principal, ultra-grand-angle et téléobjectif), mais se démarque par un zoom optique de qualité équivalente jusqu’à 8x, un atout majeur pour la photographie à distance.

Pour la vidéo, le Galaxy S25 Ultra gère l’enregistrement en 8K, tandis que l’iPhone 17 Pro Max se limite à la 4K, mais avec une meilleure stabilisation et des couleurs plus naturelles grâce à son traitement logiciel. L'iPhone prend de plus en plus de place à Hollywood.

Batterie et recharge

Le Galaxy S25 Ultra intègre une batterie de 5 000 mAh, capable de se recharger à 65 % en 30 minutes. Il prend en charge la recharge sans fil jusqu’à 15 W.

L’iPhone 17 Pro Max possède une batterie légèrement plus grande de 5 088 mAh (dans la version eSIM), avec une charge rapide permettant 50 % en 20 minutes. Sa recharge MagSafe monte jusqu’à 25 W, offrant une meilleure flexibilité que le modèle de Samsung.

Stockage et prix

Côté prix, le Galaxy S25 Ultra démarre à 1299 €, tandis que l’iPhone 17 Pro Max est encore plus cher, avec un prix de départ à 1 479 €. Les deux modèles proposent des configurations de 256 Go, 512 Go et 1 To, mais Apple ajoute une option 2 To exclusive.

Conclusion

Depuis de nombreuses années, les passionnés de technologie aiment comparer et débattre autour du duel Apple versus Samsung. La réalité, comme on peut le constater ici, est que leurs modèles ultra haut de gamme se ressemblent énormément sur la partie purement technique, avec des caractéristiques proches et des performances de très haut niveau.

Cependant, Apple conserve une philosophie unique et un écosystème inégalable qui créent une expérience utilisateur cohérente et fluide. Ce facteur, bien plus difficile à copier que des caractéristiques matérielles, lui confère encore aujourd’hui un avantage considérable sur le marché, et continue de faire la différence pour de nombreux utilisateurs.



Galaxy S25 Ultra iPhone 17 Pro Max 6,9” OLED, 120 Hz 6,9” OLED, ProMotion 120 Hz 2600 nits 3000 nits Titane + verre Aluminium unibody 8,2 mm 8,75 mm 218 g 233 g Android 15 iOS 26 Snapdragon 8 Elite A19 Pro 12 Go 12 Go Galaxy AI Apple Intelligence 12 MP 18 MP 200 MP 48 MP 50 MP 48 MP 10 MP 48 MP 50 MP — Jusqu’à 5x Jusqu’à 8x (qualité optique) Vidéo 8K Vidéo 4K 5 000 mAh 5 088 mAh (eSIM modèle) 65 % en 30 min 50 % en 20 min Qi2 15 W MagSafe 25 W Vapor Chamber Cooling Vapor Chamber Cooling 256 Go / 512 Go / 1 To 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To 1 299 € 1 479 €

