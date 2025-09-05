Samsung a profité de l’IFA 2025 pour dévoiler ses nouveaux Galaxy S25 FE et Galaxy Tab S11 mais la véritable surprise est venue d’une annonce stratégique majeure. L’entreprise a révélé un partenariat inédit avec Google, Microsoft et Perplexity AI afin de renforcer l’écosystème Galaxy AI dans ses appareils.

Samsung s’allie avec Google, Microsoft et Perplexity pour renforcer son écosystème IA

En marge de la présentation de ses nouveaux Galaxy S25 FE et Galaxy Tab S11, Samsung a annoncé un partenariat majeur avec trois géants du secteur technologique : Google, Microsoft et Perplexity AI. Ce rapprochement a pour objectif d’intégrer des services d’intelligence artificielle avancés au cœur de ses appareils Galaxy, offrant ainsi une expérience plus riche et plus personnalisée aux utilisateurs.

Google Gemini au centre de l’expérience Galaxy

Le partenariat avec Google Gemini va permettre à Samsung de proposer une intégration encore plus profonde de l’IA dans ses smartphones et tablettes. Gemini sera utilisé pour la génération de texte, la traduction en temps réel, la création de contenu et l’analyse contextuelle, renforçant ainsi les fonctionnalités déjà présentes dans Galaxy AI, inauguré avec la gamme Galaxy S24.

Microsoft Copilot pour la productivité

Du côté de Microsoft, Copilot sera intégré plus largement aux produits Samsung, notamment les Galaxy Book et les applications de productivité. Cette intégration vise à améliorer la collaboration entre les appareils Windows et Galaxy, en offrant des outils d’assistance avancés pour la bureautique, la planification et la gestion quotidienne.

Perplexity AI pour une recherche intelligente

Enfin, Perplexity AI, reconnu pour ses réponses précises et sourcées, viendra enrichir la recherche intelligente sur les produits Galaxy. Les utilisateurs pourront accéder rapidement à des informations fiables et contextualisées, ce qui positionne les appareils Samsung comme de véritables assistants intelligents au quotidien.

Prendre de l'avance sur Apple

Cette stratégie audacieuse place Samsung en tête dans la course à l’IA mobile. Alors qu’Apple est régulièrement mentionné dans des rumeurs de partenariats similaires pour développer ses propres services d’intelligence artificielle, Samsung prend une longueur d’avance en concrétisant dès aujourd’hui une alliance avec plusieurs leaders du marché.