Samsung dévoile les Galaxy S25 FE et Galaxy Tab S11

Lors de l’IFA 2025, Samsung a présenté le Galaxy S25 FE et la série Galaxy Tab S11, renforçant son écosystème sous Android. Ces nouveautés, dévoilées en jeudi 4 septembre, cinq jours avant la conférence d'Apple et de ses iPhone 17, visent à démocratiser l’intelligence artificielle, jusqu’alors réservée aux modèles premium.

Galaxy S25 FE pour contre l'iPhone 16e

Le Galaxy S25 FE, disponible dès aujourd’hui à partir de 749 € selon Samsung, se positionne comme une alternative abordable au Galaxy S25+, en concurrence directe de l'iPhone 16e.

Son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une fluidité optimale. Plus fin (-8 %) et léger (-12 %) que son prédécesseur, il intègre l’Exynos 2400, une puce 4 nm déjà présente dans les S24 et S24+, avec une chambre à vapeur 10 % plus grande pour une meilleure gestion thermique (qu'on attend sur l'iPhone 17 Pro). La batterie de 4 900 mAh, couplée à une charge rapide de 45 W, atteint 65 % en 30 minutes, garantissant une autonomie d’une journée.



L’IA est au cœur de l’expérience photo : le moteur ProVisual optimise automatiquement les réglages, et le capteur frontal de 12 Mpx améliore les selfies, même en basse lumière. Les Retouches Génératives permettent de supprimer automatiquement les éléments indésirables, bien que cette fonctionnalité soit désormais courante. En clair, c'est du solide, mais à un prix de plus en plus élevé.

Galaxy Tab S11 : une réponse aux iPad

La série Galaxy Tab S11 se décline en deux modèles : la version standard de 11 pouces à 899 € et l’Ultra de 14,6 pouces à 1 339 €, pour tenter de contrer l'hégémonie de l'iPad Pro M4. Équipées du Dimensity 9400+ de MediaTek, ces tablettes promettent des performances en hausse (+33 % pour le NPU, +24 % pour le CPU). L’Ultra, avec ses 5,1 mm d’épaisseur et sa batterie de 11 600 mAh, rivalise avec les iPad Pro d'Apple.



One UI 8, basé sur Android 16, optimise l’expérience tablette avec des fenêtres redimensionnables et un mode DeX amélioré (pour se transformer en PC avec un écran externe). Gemini Live permet des interactions visuelles en temps réel, tandis que l’Assistant Dessin transforme les croquis en visuels précis. Samsung garantit sept ans de mises à jour Android et de sécurité, assurant une longévité exceptionnelle.

Ces appareils, disponibles dès aujourd’hui, placent l’IA au service de la créativité et de la productivité, mais leur valeur ajoutée reste à confirmer lors des tests. Comme chez Apple, l'IA n'est encore utile à la grande majorité des utilisateurs.