Samsung tease officiellement son smartphone pliable TriFold

Samsung a donné un aperçu un smartphone pliable en trois parties lors de l'APEC 2025 en Corée, les premières images ayant été partagées dans la foulée sur X. Comme son nom l'indique, le Galaxy TriFold se plie deux fois, passant d'un téléphone compact d'environ 6,5 pouces à un écran de type tablette d'environ 10 pouces.

Une première chez Samsung

Contrairement à la série Galaxy Fold à pli unique, ce modèle intègre deux charnières pour une polyvalence accrue. Exposé sous une vitrine transparente — empêchant toute manipulation —, des détails ont été partagés par Chosun. Déplié, il mesure environ 4,2 mm d'épaisseur ; plié, entre 1,2 et 1,5 cm. Les lignes de pli sont décrites comme « à peine visibles ». La production de masse pourrait débuter dès le mois prochain, avec un lancement prévu avant la fin 2026. Le prix n'est pas encore annoncé, mais les analystes estiment qu'il pourrait frôler les 3 000 €, un chiffre astronomique qui devrait le cantonner à un marché de niche avec uniquement des fans de technologie au porte-monnaie bien garni.

Comparaison : Samsung Tri-Fold Smartphone vs Huawei Mate XT

Le Samsung Tri-Fold (potentiellement nommé Galaxy Z TriFold ou Galaxy G Fold) n'est encore qu'un prototype, tandis que le Huawei Mate XT est déjà disponible sur le marché depuis septembre 2024 (et lancé globalement en février 2025). Les deux appareils représentent l'innovation dans les smartphones tri-pliables, avec deux charnières pour passer d'un format téléphone compact à un écran de type tablette. Cependant, le Samsung adopte un design en "U" (pliage intérieur pour une meilleure protection de l'écran), contrairement au pliage mixte du Huawei.

Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold.



Screen when folded: 6.5-inch

Screen when unfolded: 10-inch



It might be announced later this week.



Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k — Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025

Voici un petit tableau comparatif :

Critère Samsung Tri-Fold (Prototype) Huawei Mate XT (Ultimate Design) Écran principal (déplié) ~10 pouces OLED (environ 2232 x 3184 pixels, LTPO) 10,2 pouces OLED LTPO (2232 x 3184 pixels, 3K+) Écran couverture (plié) ~6,5 pouces OLED (1080 x 2232 pixels) 6,4 pouces OLED (1008 x 2232 pixels) Épaisseur (déplié / plié) ~4,2 mm / 12-15 mm ~3,6 mm / 12,8 mm Poids ~298 g ~298 g Processeur Snapdragon 8 Elite (pour Galaxy) Kirin 9010 (7 nm) RAM / Stockage 16 Go RAM / 256 Go (extensible potentiellement) 16 Go RAM / 256 Go, 512 Go ou 1 To Caméras arrière Triple : 200 MP principal (OIS), 12 MP ultra-grand angle, 10 MP téléphoto (3x zoom) Triple : 50 MP principal (OIS, variable), 48 MP ultra-grand angle, 12 MP téléphoto (5,5x optique) Caméra frontale 10 MP (trou punch) 8 MP (trou punch) Batterie / Charge Non confirmée (estimée ~5000-5600 mAh) / Charge rapide filaire et sans fil 5600 mAh / 66W filaire, 50W sans fil, 7,5W reverse sans fil Système d'exploitation Android 15 avec One UI 7 (support Google Play, mises à jour longues) HarmonyOS 4.2 (pas de services Google hors Chine) Design et pliage Deux charnières en "U" (pliage intérieur pour protection accrue), lignes de pli "à peine visibles", cadre titane-aluminium pour durabilité Deux charnières (pliage extérieur/intérieur mixte), ultra-mince mais potentiellement moins protégé, lignes de pli visibles mais minimes Prix estimé ~2800 $ (analystes) À partir de 2800 $ (base 256 Go) ; jusqu'à 3370 $ (1 To) ; en Europe ~3660 € Disponibilité Prototype ; production dès novembre 2025, lancement avant fin 2026 (limité à ~50 000 unités initiales, global) Disponible en Chine depuis sept. 2024 ; global (Europe, Asie) depuis fév. 2025, mais limité hors Chine Points forts Meilleure durabilité (pliage intérieur), écosystème Android complet, caméra haute résolution, support S Pen potentiel Épaisseur record, batterie généreuse, zoom optique supérieur, innovation pionnière en tri-pliage Points faibles Prototype non testé, prix premium, disponibilité limitée initiale Pas de services Google (problème hors Chine), prix élevé, durabilité potentiellement inférieure

Analyse rapide

Design et portabilité : Le Huawei est légèrement plus fin déplié, mais le Samsung priorise la protection avec son pliage en "U", ce qui pourrait le rendre plus résistant aux chutes. Les deux pèsent identiquement et offrent une transformation fluide de ~6,5 pouces à ~10 pouces.

: Le Huawei est légèrement plus fin déplié, mais le Samsung priorise la protection avec son pliage en "U", ce qui pourrait le rendre plus résistant aux chutes. Les deux pèsent identiquement et offrent une transformation fluide de ~6,5 pouces à ~10 pouces. Performances : Le processeur Snapdragon 8 Elite du Samsung devrait surpasser le Kirin 9010 en puissance brute et efficacité, surtout pour les jeux et l'IA. Le Huawei excelle en autonomie grâce à sa batterie plus généreuse.

: Le processeur Snapdragon 8 Elite du Samsung devrait surpasser le Kirin 9010 en puissance brute et efficacité, surtout pour les jeux et l'IA. Le Huawei excelle en autonomie grâce à sa batterie plus généreuse. Caméras : Le Samsung mise sur un capteur principal ultra-haute résolution (200 MP) pour des détails exceptionnels, tandis que le Huawei brille par son zoom optique (5,5x) et sa stabilisation.

: Le Samsung mise sur un capteur principal ultra-haute résolution (200 MP) pour des détails exceptionnels, tandis que le Huawei brille par son zoom optique (5,5x) et sa stabilisation. Logiciel et écosystème : Avantage clair au Samsung pour les utilisateurs occidentaux, avec Android et Google. Le Huawei est idéal pour l'écosystème chinois (HarmonyOS), mais frustrant ailleurs sans apps comme YouTube ou Gmail natives.

: Avantage clair au Samsung pour les utilisateurs occidentaux, avec Android et Google. Le Huawei est idéal pour l'écosystème chinois (HarmonyOS), mais frustrant ailleurs sans apps comme YouTube ou Gmail natives. Prix et valeur : Similaires, mais le Huawei est déjà testable ; le Samsung pourrait justifier son tarif par des mises à jour plus longues (7 ans) et une intégration à l'écosystème Galaxy.

En attendant le premier iPhone Fold, avec pliable unique, le marché continue d'évoluer. Nous suivrons de près le lancement de cet ovni, notamment l'intérêt qu'il peut produire une fois en main.