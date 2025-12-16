L’application Apple TV sur Android intègre Google Cast

Apple vient de déployer une mise à jour majeure de son application TV sur Android, ajoutant enfin le support de Google Cast, une fonctionnalité très attendue depuis le lancement de l’app plus tôt cette année.

L’application Apple TV sur Android intègre enfin Google Cast

Après avoir mis à jour l’application vers la version 2.2, les utilisateurs Android découvrent l’icône Google Cast positionnée à gauche de l’avatar de profil dans le coin supérieur droit de l’interface. En appuyant sur cette icône, un menu “Diffuser vers” s’ouvre, reprenant le design et le langage visuel de l’application Apple TV.



Le bouton Cast est également disponible dans le lecteur plein écran, à côté du bouton de mise en sourdine. Lorsqu’une diffusion est en cours, un mini-lecteur élégant apparaît, affichant les informations de lecture, l’appareil de destination et la timeline de progression. Des commandes de retour arrière de 10 secondes et de lecture/pause sont également disponibles.

En appuyant sur le mini-lecteur, on accède à un lecteur plein écran en mode portrait avec de grands boutons pour le retour/avance rapide et la lecture/pause, accompagnés d’une barre de progression et des options Audio et Sous-titres. La pochette affichée correspond à l’affiche du film ou de la série en cours de visionnage, et un simple glissement vers le bas permet de revenir à l’écran d’accueil.



L’absence de support Google Cast était particulièrement notable lors du lancement de l’application Apple TV sur Android en février dernier. Depuis, Apple a progressivement amélioré l’application avec des mises à jour ajoutant notamment les notifications pour les nouveaux épisodes.



Cette mise à jour 2.2 apporte également un léger ajustement visuel à l’icône de l’écran d’accueil, qui apparaît désormais légèrement plus petite dans son cercle. La nouvelle version est en cours de déploiement sur le Google Play Store pour tous les utilisateurs d’appareils Android compatibles.