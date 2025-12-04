Votre patron peut lire vos SMS professionnels sur Android

Attention à ce que vous écrivez depuis votre téléphone de travail. Grâce à la dernière mise à jour d’Android, votre employeur peut désormais lire vos SMS, vos messages RCS, et même les conserver dans ses archives. Le jardin secret des messageries instantanées vient de disparaître.

Les messages sur téléphone professionnel : Android ouvre la porte à la surveillance employeur

La dernière mise à jour d’Android marque un tournant dans la gestion de la vie privée au travail. Désormais, les entreprises disposent de moyens techniques élargis pour accéder aux communications de leurs salariés sur les appareils professionnels, soulevant des questions importantes sur la frontière entre sphères privée et professionnelle.



Google a introduit dans son système d’exploitation mobile une fonctionnalité permettant aux organisations de consulter et d’archiver l’intégralité des messages RCS et SMS transitant par les téléphones qu’elles fournissent. Les messages RCS, qui représentent l’évolution moderne des SMS avec des fonctionnalités enrichies comme le partage d’images et les accusés de lecture, étaient jusqu’alors associés au chiffrement de bout en bout. Cette protection technique empêchait théoriquement toute personne tierce d’intercepter les conversations entre expéditeur et destinataire.



Cette évolution technologique s’inscrit dans une logique de conformité réglementaire plutôt que de protection de la confidentialité. L’accès aux messages devient possible lors des sauvegardes régulières effectuées sur les appareils concernés, permettant aux départements informatiques et ressources humaines de les examiner ultérieurement. L’objectif affiché est d’aider les entreprises à remplir leurs obligations légales en matière de conservation des données et de traçabilité des communications professionnelles.





Du point de vue juridique français, cette nouveauté technique ne constitue pas une révolution absolue. La Cour de cassation a établi dès 2015 un principe clair : tout SMS envoyé depuis un téléphone professionnel est présumé avoir un caractère professionnel, sauf indication contraire explicite. Les employeurs disposent donc déjà du droit de consulter ces messages, même en l’absence du salarié, à condition qu’ils ne soient pas expressément identifiés comme personnels. Google vient donc de faciliter ce système.



La Commission nationale de l’informatique et des libertés précise le cadre de cette présomption. Seuls les messages clairement signalés comme personnels bénéficient d’une protection au titre du secret des correspondances privées. Cette protection peut néanmoins être levée dans des circonstances exceptionnelles, notamment lors d’une procédure judiciaire ou suite à une décision de justice autorisant explicitement cette consultation.



Pour les salariés utilisant un téléphone professionnel, la prudence s’impose donc. Les spécialistes recommandent vivement d’identifier de manière non équivoque tout échange à caractère personnel en mentionnant clairement “personnel” ou “privé” au début du SMS ou en objet pour les mails. Cette simple précaution permet de préserver le caractère confidentiel de communications qui n’ont aucun lien avec l’activité professionnelle.



