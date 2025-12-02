🔥 Galaxy Z TriFold : Samsung dévoile son smartphone à trois écrans

Samsung vient de lever le voile sur le Galaxy Z TriFold, un smartphone révolutionnaire qui repousse les limites de l’innovation mobile. Avec son écran qui se déplie deux fois pour atteindre 10 pouces et trois écrans, le géant coréen confirme son avance technologique dans le domaine des appareils.

Pendant qu’on attend toujours l’iPhone pliable, Samsung dévoile son smartphone à trois écrans

Alors qu’Apple n’a toujours pas franchi le cap des écrans pliables et que les rumeurs d’un hypothétique iPhone à double écran alimentent les spéculations, Samsung frappe fort avec le Galaxy Z TriFold. Un smartphone qui se déplie deux fois pour révéler un écran impressionnant de 10 pouces, creusant encore l’écart entre le géant coréen et la marque à la pomme.

Un design inédit à double pliage

Le Galaxy Z TriFold représente l’aboutissement d’une décennie d’expertise Samsung dans les appareils pliables. Ce smartphone se déplie deux fois, transformant un appareil compact en tablette de 10 pouces. Déplié, il affiche un profil élégant de seulement 3,9 mm d’épaisseur pour 309 grammes. Plié, le TriFold mesure 12,9 mm d'épaisseur.



L’écran de couverture de 6,5 pouces offre une expérience complète même fermé, tandis que le déploiement complet révèle une surface équivalente à trois smartphones côte à côte. Cette prouesse repose sur deux charnières Armor FlexHinge de tailles différentes, perfectionnées pour un pliage fluide et stable malgré la complexité du mécanisme.

Robustesse et innovations techniques

Samsung a repensé l’ensemble de la structure pour garantir la durabilité. Les charnières avec structure à double rail permettent aux panneaux de se rejoindre avec un espace minimal. Le boîtier en titane protège le mécanisme, tandis que le cadre en aluminium Advanced Armor assure rigidité sans volume superflu.



L’écran bénéficie d’une nouvelle technologie avec surcouche renforcée et couche d’absorption des chocs optimisées pour le double pliage. Chaque appareil passe par des contrôles qualité rigoureux incluant scanners CT et laser. Un système d’alarme automatique alerte même l’utilisateur en cas de pliage incorrect via notifications et vibrations.

Performances flagship sans compromis

Sous le capot : processeur Snapdragon 8 Elite personnalisé pour Galaxy, 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage. La caméra principale de 200 MP s’accompagne d’un ultra-grand-angle 12 MP et d’un téléobjectif 10 MP avec zoom optique 3x.



La batterie 5 600 mAh répartie en trois cellules assure une distribution équilibrée de l’énergie. Charge rapide 45W (50 % en 30 minutes), charge sans fil 15W et partage de charge sans fil complètent l’ensemble.

Samsung DeX intégré : la productivité réinventée

L’écran de 10 pouces transforme l’expérience mobile. Samsung a optimisé l’interface pour afficher trois applications en mode portrait simultanément. Révolution majeure : Samsung DeX en mode autonome, une première sur smartphone. Accès à quatre espaces de travail pouvant chacun exécuter cinq applications simultanément. En mode étendu, connexion d’un écran externe pour une expérience dual-screen avec glisser-déposer, souris et clavier Bluetooth : une véritable station de travail portable.

Galaxy AI et Gemini Live optimisés

L’intelligence artificielle prend une nouvelle dimension. Galaxy AI avec Photo Assist, Generative Edit et Sketch to Image s’adapte à l’échelle de l’écran, permettant de comparer facilement les versions avant/après. Browsing Assist fournit résumés et traductions instantanés.



Gemini Live exploite pleinement le grand écran avec son IA multimodale comprenant ce que l’utilisateur voit, dit et fait. Le partage d’écran ou de caméra permet une assistance en temps réel pour conseils de décoration ou analyse de documents complexes.

Expérience cinématographique de poche

L’écran principal 10 pouces avec technologie Dynamic 2X AMOLED et taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz délivre des images fluides et immersives. Luminosité jusqu’à 1600 nits (écran principal) et 2600 nits (écran de couverture) garantissant une lisibilité optimale en toutes conditions.



Le pliage minimisé rend le contenu fluide sans interruption visuelle, transformant le smartphone en mini-tablette pour films ou YouTube avec vidéos et commentaires affichés simultanément.

Disponibilité et prix

Le Galaxy Z TriFold sera lancé en Corée du Sud le 12 décembre 2025 au prix de 3 590 400 wons, soit environ 2 500 $ pour le modèle avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une version 1 To sera également disponible.



Le smartphone arrivera aux États-Unis au cours du premier trimestre 2026, puis en Chine, Taïwan, Singapour et aux Émirats arabes unis avant la fin décembre 2026. L’Europe adoptera sans doute cette innovation dans un second temps, son marché étant généralement moins réactif face à ce type de nouveautés technologiques.



On attend la réponse d'Apple, en septembre 2026, avec l'iPhone 18 Fold.