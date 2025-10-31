Apple remplit ses stocks de composants pour l'iPhone 18 Fold

Un analyste chinois fiable, doté de solides liens avec les fournisseurs d'Apple, rapporte que la société accumule des pièces critiques pour son premier smartphone pliable, posant les bases d'un lancement en 2026.



Fixed Focus Digital, un utilisateur de Weibo connu pour ses scoops précis sur la chaîne d'approvisionnement, révèle qu'Apple constitue discrètement des stocks d'éléments essentiels pour le très attendu « iPhone Fold ».

Une conception de pointe signée Apple

Bien qu'il ne rentre pas dans le détail, on peut s'attendre à un accent sur des technologies de pointe comme des panneaux OLED flexibles (signés Samsung), des châssis robustes en titane et des charnières complexes à matériaux multiples conçues pour résister à des pliages répétés (Samsung également). Cette accumulation signale le passage d'Apple en mode pré-production, où les fabricants augmentent leur cadence pour éviter les goulots d'étranglement. Nombre de ces pièces high-tech impliquent des délais de fabrication prolongés pour un résultat sans défaut, ce qui explique le "mouv" d'Apple.

En termes de design, l'iPhone Fold s'inspire de la série Galaxy Z Fold de Samsung, optant pour un dépliage en style livre plutôt que le format coquillage du Z Flip. Compact lorsqu'il est fermé, il arbore un écran extérieur de 5,5 pouces similaire à celui des iPhone mini que l'on a connu pour un usage quotidien. Ouvrez-le, et un vaste écran intérieur de 7,8 pouces se déploie – quasiment un iPad mini dans votre poche. L'écran pliable promet un pli minimal, potentiellement avec une caméra selfie sous l'écran pour un effet "écran total". Le côté extérieur dispose d'une caméra frontale classique à trou perforé, tandis que la biométrie abandonne Face ID au profit d'un Touch ID intégré au bouton d'alimentation. À l'arrière : un ensemble double caméra.



L'analyste Jeff Pu évoque un châssis hybride mêlant titane et aluminium pour une solidité sans faille. Son confrère Ming-Chi Kuo valide l'approche multi-matériaux, mais y intègre de l'acier inoxydable aux côtés du titane, avec des accents en métal liquide sur la charnière pour une résilience accrue face à l'usure.



Avec une épaisseur de seulement 4,5 mm une fois déplié - plus fin que même l'actuel iPhone Air -, le rôle du titane est crucial pour contrer la flexion et la déformation sous contrainte. Apple espère ainsi attirer de nouveaux clients avec un panier moyen perché à plus de 2 000 euros. Nous pourrons le confirmer, ou l'infirmer, probablement en septembre prochain, aux côtés de la gamme iPhone 18 qui promet de nombreuses améliorations !