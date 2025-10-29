iPhone Air : un écran "Ultra-Premium" pour DXOMARK

L'écran de l'iPhone Air vient d'être testé en profondeur. Le site spécialisé DXOMARK vient de publier une évaluation complète de son écran, révélant des performances solides qui confirment le sérieux de ce nouveau venu dans la gamme.

iPhone Air : un écran bien noté selon DXOMARK

DXOMARK a récemment soumis l’iPhone Air à sa batterie de tests d’affichage pour évaluer ses performances en conditions réelles et en laboratoire. Le verdict : une note globale de 151 points, ce qui le place à la 25ᵉ position au classement mondial des meilleurs écrans de smartphones.

Spécifications techniques

L’iPhone Air embarque une dalle OLED de 6,5 pouces, avec un ratio écran/boîtier d’environ 90,1 %, une résolution de 1 260 × 2 736 pixels (~460 ppi) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ces caractéristiques placent l’appareil dans la catégorie « Ultra-Premium » d’après DXOMARK.

Lecture / lisibilité

Sur le critère readability, l’iPhone Air obtient 154 points. Il se distingue par une faible réflectance (environ 3,1 %) qui favorise une bonne visibilité en plein jour, notamment en extérieur. Toutefois, dans des environnements extrêmement sombres, luminance et contraste sont un peu faiblards, ce qui peut nuire à la lisibilité sans réglage manuel.

Couleurs et vidéo

Le score color est de 155, témoignant d’une restitution fidèle des teintes, surtout lorsque le mode « True Tone » est désactivé. En vidéo, l’iPhone Air obtient un score de 140, indiquant une performance correcte pour les contenus SDR et HDR, mais avec une baisse de luminosité notable en faible lumière.

Réactivité tactile

Sur le volet touch, le téléphone se démarque avec 163 points. DXOMARK souligne une excellente réactivité — un temps de réponse de 48 ms — rendant les interactions fluides, que ce soit pour la navigation quotidienne ou le jeu.

Confort visuel et limites

Apple a intégré des dispositifs pour préserver le confort visuel : l’iPhone Air bénéficie de la certification Eye Comfort, avec un PWM (modulation de largeur d’impulsions) à 480 Hz et un mode « Display Pulse Smoothing » ajustable. En revanche, DXOMARK note des points faibles, notamment la luminosité < 0 lux trop faible, ainsi qu’une performance vidéo qui baisse en faible lumière.

En résumé, l’écran de l’iPhone Air offre un bon équilibre entre fidélité des couleurs, lisibilité extérieure et réactivité tactile. Même s’il ne se hisse pas au sommet des classements, il confirme sa légitimité dans la catégorie des smartphones haut de gamme.