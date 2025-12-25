iPhone Air 2 : une sortie en septembre 2026 selon un leaker

Alors que les rumeurs sur l’avenir de l’iPhone Air 2 se multiplient et se contredisent depuis plusieurs semaines, un nouveau leak vient ajouter de la confusion. Selon le leaker Fixed Focus Digital, Apple dévoilerait bien l’iPhone Air 2 lors de sa keynote de septembre 2026, contredisant ainsi les récents rapports évoquant un retard indéfini ou un report à 2027.

Rumeur inversée

Les informations concernant l’iPhone Air 2 ont été particulièrement contradictoires ces derniers temps. The Information avait rapporté en novembre qu’Apple avait notifié ses ingénieurs et fournisseurs que le prochain iPhone Air était retiré du calendrier sans fournir de nouvelle date de sortie. Le lendemain, une seconde publication du même média précisait que certains ingénieurs d’Apple espéraient sortir une version repensée avec un second capteur photo au printemps 2027, en parallèle des iPhone 18 et iPhone 18e prévus à cette période.

Le leaker Fixed Focus Digital contredit frontalement ces informations sur Weibo. Selon lui, le successeur de l’iPhone Air est confirmé et sera dévoilé lors de l’événement de septembre, traditionnellement réservé aux nouvelles générations d’iPhone. Dans le même message, il confirme également que l’iPhone 17e est déjà entré en production de masse et sera présenté lors de la keynote de printemps, probablement en mars.

Cette nouvelle itération de l’iPhone Air 2 devrait corriger les deux principales critiques adressées au modèle de première génération. D’après The Information, Apple a décidé de repartir de zéro pour repenser l’appareil. La firme envisagerait désormais d’ajouter un second capteur photo tout en réduisant le prix de vente, deux points qui avaient freiné le succès du premier iPhone Air.



Concernant l’iPhone 17e, il s’agirait d’une mise à jour relativement mineure par rapport à l’iPhone 16e. Les principales nouveautés seraient l’intégration d’un modem C1X et un dos en verre compatible avec la recharge sans fil magnétique, une fonctionnalité que les utilisateurs avaient particulièrement regretté sur l’iPhone 16e.



La multiplication des rapports contradictoires rend difficile toute certitude sur le calendrier réel d’Apple. Entre retards indéfinis, reports à 2027 et maintenant une sortie confirmée pour septembre 2026, il faudra attendre des annonces officielles pour y voir plus clair sur l’avenir de la gamme iPhone Air.



