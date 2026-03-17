N'attendez pas l'iPhone 18e mais plutôt l'iPhone 20e avec écran 120 Hz

Un écran 120 Hz : est-ce important pour vous ? Apple célèbrera en 2027 les 20 ans de l'iPhone (depuis 2007). Pour marquer le coup, des rumeurs suggèrent qu'Apple pourrait zapper le nom « iPhone 19 » pour la gamme principale et passer directement à « iPhone 20 » en septembre 2027 – un clin d'œil logique à l'anniversaire, comme le saut de 8 à X en 2017. Cela impacte aussi la version budget : l'« e » suivante pourrait s'appeler iPhone 19e… ou plutôt iPhone 20e, avec une nouveauté importante au niveau de l'affichage OLED.

Une information plausible

Le nouvel iPhone 17e, sorti début mars 2026, a apporté des améliorations solides par rapport au 16e (meilleure puce, photo, etc.). En revanche, l'iPhone 18e (prévu pour le printemps 2027) s'annonce décevant : selon les dernières fuites, il conservait la plupart de la fiche technique, à savoir écran 60 Hz probable, design conservateur (peut-être une Dynamic Island), soit le minimum. Ce serait un smartphone « juste suffisant » pour les tâches quotidiennes, mais en retard face aux milieu de gamme Android d'il y a plusieurs années. Le point noir principal ? Toujours pas de 120 Hz. En 2026-2027, un écran 60 Hz sur un iPhone à 700 € paraît dépassé : le défilement, les animations et les jeux manquent cruellement de fluidité comparé à du 120 Hz. Même le Galaxy A52 de 2021 l'offrait déjà ! Apple réserve ProMotion (120 Hz adaptatif) aux modèles premium, mais il est temps que cela descende sur l'entrée de gamme. La société l'avait ajouté sur l'iPhone 17 standard en septembre 2025.

La bonne nouvelle arrive avec l'iPhone 19e / 20e, attendu au printemps 2028 (après la gamme principale de septembre 2027). Les dernières rumeurs provenant de ZDNet parlent d'un panneau LTPO OLED avec ProMotion 120 Hz ! La technologie LTPO, disponible depuis l'iPhone 14 Pro, permet un rafraîchissement dynamique de 1 Hz (pour les images statiques, économie de batterie maximale) jusqu'à 120 Hz pour une fluidité exceptionnelle – idéal pour scroller sur les réseaux, naviguer ou jouer légèrement sur un appareil abordable. Ce serait une avancée majeure pour la série « e », rapprochant enfin le budget de l'expérience premium des Pro. C'est tout à fait plausible.



Pour beaucoup, oui, le taux de rafraîchissement de l'écran est transformateur au quotidien, tout paraît plus réactif et moderne. D'autres trouvent le 60 Hz « suffisant » si le prix ou l'autonomie prime.



En tout cas, si vous visez un iPhone pas cher bientôt, l'iPhone 18e risque de décevoir. Mais patience : le modèle « 20e » de 2028 pourrait être une excellente affaire avec 120 Hz LTPO. Dans l'écosystème Apple, attendre paie souvent !