Le capteur ultra large 48 Mp de Samsung plutôt sur l'iPhone 19 selon Kuo

En juillet 2024, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement, Ming-Chi Kuo, a partagé des informations selon lesquelles Samsung devrait fournir à Apple des capteurs de caméra ultra large de 48 mégapixels pour les iPhones dès 2026, coïncidant avec la sortie prévue de certains modèles d’iPhone 18. Cette avancée était attendue comme une amélioration significative de la technologie des caméras pour les appareils phares d’Apple. Cependant, dans un message publié ce week-end, Kuo a révisé sa prédiction sur X, indiquant que les capteurs Ultra Wide devraient désormais faire leurs débuts en 2027, soit pour l'iPhone 19.

Adieu Sony ?

Pour contextualiser le rôle croissant de Samsung, Apple a annoncé le mois dernier que Samsung fournirait des puces pour iPhone fabriquées dans ses installations au Texas. Selon le Financial Times, ces puces sont des capteurs d’image empilés à trois couches, une technologie de pointe qui empile verticalement plusieurs couches de capteurs. Cette architecture permet une densité de pixels plus élevée, des performances nettement améliorées en basse lumière, une plage dynamique accrue et une consommation d’énergie réduite par rapport aux capteurs traditionnels. Ces avancées pourraient rehausser les capacités photographiques de l’iPhone, offrant aux utilisateurs des images plus nettes et de meilleures performances dans des conditions d’éclairage difficiles.

Historiquement, Sony a été le fournisseur exclusif des capteurs photos pour les caméras des iPhones, rendant l’entrée potentielle de Samsung très intrigante. Ce mouvement pourrait favoriser la concurrence, stimulant potentiellement l’innovation et l’efficacité des coûts dans la technologie des caméras pour les futurs iPhones. Alors qu’Apple se prépare à dévoiler l’iPhone 17 demain soir, en direct sur iSoft, nous commençons déjà à avoir des informations sur les deux prochaines gammes, sachant que l'iPhone 19 pourrait être renommé en iPhone XX/20 pour les vingt ans de l'iPhone.