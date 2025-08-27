L’iPhone 20 bénéficierait de la technologie Tandem OLED

L’écran OLED de l’iPhone est déjà reconnu pour sa luminosité et son contraste élevé, mais LG Display chercherait à l’améliorer encore avec la technologie Tandem OLED pour l’iPhone 20, attendu en 2027. Selon des sources industrielles citées par le site coréen DealSite, LG développe des panneaux Tandem OLED pour un futur iPhone et a recommandé à plusieurs reprises à Apple de les adopter.

Qu’est-ce que le Tandem OLED ?

Le Tandem OLED, inauguré chez Apple dans l'iPad Pro M4, consiste à superposer deux couches OLED qui émettent de la lumière simultanément. Comme l’OLED est auto-illuminant sans rétroéclairage, cette conception augmente la quantité de lumière produite par pixel tout en réduisant les pertes. Pour les utilisateurs, cela se traduit par des images plus lumineuses avec un contraste plus élevé et une consommation d’énergie moindre à des niveaux de luminosité typiques. LG propose également une version simplifiée du Tandem OLED, qui utilise moins de sous-pixels dans la deuxième couche (uniquement bleu, avec des espaces pour le rouge et le vert), ce qui la rend plus lumineuse qu’un panneau OLED simple tout en étant plus simple et moins coûteuse à produire que le Tandem OLED complet.

L’expérience de LG et l’utilisation du Tandem OLED par Apple

LG Display fournit donc déjà des panneaux Tandem OLED pour l’iPad Pro M4 de 2024 d’Apple. Il est également question que LG produise un panneau Tandem OLED de 14 pouces adapté aux ordinateurs portables, potentiellement pour un MacBook Pro M6. Cependant, des rumeurs concernant le MacBook Pro 2026 pointent vers Samsung Display comme fournisseur d’OLED. Début août, un autre média coréen, The Elec, a rapporté que LG avait discuté avec Apple d’un panneau Tandem OLED simplifié en 2024, renforçant cette information, bien que la réputation de DealSite en matière de fuites sur la chaîne d’approvisionnement soit moins établie que celle d'autres comme Bloomberg.



En tout cas, l'iPhone 20, appelé iPhone XX, est déjà très présent à la rubrique rumeurs. Il est censé revenir à un design plus arrondi, complètement en verre, pour aller avec l'interface Liquid Glass d'iOS 26.