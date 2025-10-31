Apple attend des bénéfices records à Noël 2025 grâce à l'iPhone 17

Lors de l'appel aux résultats du quatrième trimestre fiscal 2025 hier soir, le PDG d'Apple, Tim Cook, a donné un aperçu exceptionnellement optimiste des performances attendues pour la saison des fêtes, prédisant la meilleure performance du trimestre de décembre à ce jour pour l'entreprise. De quoi faire grimper l'action AAPL.

Un modèle qui draine la majorité du chiffre

Tim Cook a mis en avant la demande robuste pour la série iPhone 17 comme principal moteur de cette étape historique.

Nous sommes extrêmement enthousiastes quant à la performance de nos produits et services. Nous prévoyons que le chiffre d'affaires du trimestre de décembre sera le meilleur jamais enregistré pour l'entreprise et pour l'iPhone.

Il a projeté un chiffre d'affaires pour le trimestre de décembre atteignant un record absolu pour Apple dans son ensemble, les ventes d'iPhone menant la charge en obtenant les meilleurs résultats de l'histoire de la gamme depuis son lancement en 2007. Les analystes anticipent une croissance totale du chiffre d'affaires de 10 % à 12 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires de l'iPhone seul devrait enregistrer des gains à deux chiffres.



Cook a souligné l'éventail « exceptionnel » de lancements en vue des fêtes, décrivant l'iPhone 17 comme représentant « l'avancée la plus significative à ce jour » dans la gamme phare de smartphones d'Apple. Même au milieu de goulots d'étranglement de production affectant certains modèles d'iPhone 17 – et des problèmes persistants de stock pour l'iPhone 16 avant le lancement du nouveau modèle – l'enthousiasme des clients a été « écrasant », dixit le patron de l'entreprise.



Cette perspective positive s'appuie sur un quatrième trimestre fiscal 2025 exceptionnel pour les ventes d'iPhone, qui ont généré un record de 49 milliards de dollars, marquant une augmentation de 6 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.