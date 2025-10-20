L'iPhone 17 explose les ventes d'iPhone 16 sur les 10 premiers jours

L’iPhone 17 signe un lancement record. Selon Counterpoint Research, le nouveau modèle d’Apple a largement surpassé les ventes de l’iPhone 16 durant ses dix premiers jours de commercialisation, aussi bien en Chine qu’aux États-Unis.

L’iPhone 17 dépasse largement l’iPhone 16 en Chine et aux États-Unis

Selon les dernières données publiées par Counterpoint Research, l’iPhone 17 réalise un démarrage spectaculaire, surpassant largement les ventes de l’iPhone 16 durant les dix premiers jours de commercialisation. En Chine comme aux États-Unis, la demande pour le nouveau modèle s’est envolée, confirmant le retour d’un fort engouement pour les smartphones d’Apple après une année 2024 plus calme. Ce lancement réussi souligne l’efficacité de la stratégie commerciale du constructeur et le regain d’intérêt des consommateurs pour cette nouvelle génération d’iPhone.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès précoce. D’abord, l’iPhone 17 apporte des améliorations tangibles qui séduisent les acheteurs : un écran 120 Hz identique au modèle Pro, un module photo renforcé, de meilleures performances énergétiques et beaucoup de similitudes avec le 17 Pro de manière générale. Apple a également su optimiser sa chaîne logistique, garantissant une bonne disponibilité des appareils au lancement, notamment sur ses marchés phares. En parallèle, les campagnes marketing ciblées et les offres de reprise avantageuses ont incité de nombreux utilisateurs d’anciens modèles à franchir le pas.

En Chine, où la concurrence avec les marques locales comme Huawei ou Xiaomi reste intense, la marque à la pomme parvient à regagner du terrain. Les premiers chiffres montrent que les ventes de l’iPhone 17 y sont bien supérieures à celles de l’iPhone 16 sur la même période, un signe encourageant pour Apple dans un marché crucial. Aux États-Unis, la fidélité de la clientèle et l’importance de l’écosystème Apple contribuent aussi à ce démarrage record.

Cependant, les analystes rappellent que ces chiffres ne concernent que les dix premiers jours après la sortie. L’enjeu pour Apple sera désormais de maintenir cette dynamique dans la durée, alors que la concurrence s’intensifie et que le marché mondial du smartphone reste globalement en stagnation. Si la tendance se confirme, l’iPhone 17 pourrait devenir l’un des plus grands succès commerciaux d’Apple de ces dernières années.

