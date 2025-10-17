L'iPhone Air en rupture de stock en Chine en quelques heures

Le stock d'iPhone Air d'Apple a été intégralement écoulé dans les boutiques en ligne en Chine seulement quelques heures après l'ouverture des précommandes vendredi, selon le South China Morning Post. De quoi venir contredire la rumeur autour de ventes décevantes pour celui que l'on a qualifié de nouvel iPhone X dans notre test.

Un succès en Chine

La demande pour l'iPhone Air a explosé dès l'ouverture des précommandes. La boutique en ligne d'Apple et le magasin phare Tmall ont indiqué que plusieurs configurations de couleur et de stockage étaient indisponibles dans les deux heures, montrant une demande plus forte qu'en Occident le mois dernier. Les prix débutent à 7 999 yuans (environ 960 €).

Lancés mondialement en septembre, la sortie de l'iPhone Air en Chine a été retardée en attendant l'approbation du gouvernement pour l'eSIM, qui élimine les cartes SIM physiques et permett un design de smartphone plus fin. Cette semaine, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a autorisé des essais d'eSIM pour les smartphones, permettant aux utilisateurs chinois d'activer un numéro de mobile sans carte SIM physique pour la première fois.



China Mobile, China Unicom et China Telecom ont également confirmé avoir reçu l'approbation pour des opérations commerciales d'eSIM, permettant à l'iPhone Air de se lancer sans obstacles réglementaires.

Notre avis sur l'iPhone Air

Pour mémoire, l'iPhone Air est le plus fin des iPhone modernes, avec seulement 5,6 mm d'épaisseur. Pourtant, il offre une puissance phénoménale avec la puce A19 Pro, un appareil photo unique hybride autorisant le zoom 2x et un design élégant en titane qui résiste à la torsion. Avec sa dalle OLED 120 Hz de 6,5 pouces, il se positionne entre les iPhone 17 et iPhone 17 Pro Max. Pour nous, c'est LE modèle de l'année, avec une prise en main très agréable malgré quelques compromis sur la photo et le haut-parleur mono. L'autonomie est finalement plus que satisfaisante au quotidien. Il est actuellement en super promotion.