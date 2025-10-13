Apple lance l'iPhone Air en Chine ce vendredi

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a annoncé sur le réseau social Weibo que l'iPhone Air sera disponible en précommande en Chine à partir de ce vendredi 17 octobre à 9h00, avec des livraisons débutant le mercredi 22 octobre. Cette annonce a été faite lors de la visite du successeur de Tim Cook dans le pays.

Un délai lié à l'absence de SIM physique

Nous sommes ravis d'annoncer que l'iPhone Air sera disponible la semaine prochaine et que les précommandes débuteront ce vendredi 17 octobre !

Le lancement de l'iPhone Air en Chine a été retardé en raison d'obstacles réglementaires liés à sa conception exclusivement eSIM, l'appareil n'ayant pas d'emplacement pour carte SIM physique avec seulement 5,6 mm d'épaisseur. Contrairement aux iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, qui ont été lancés mondialement le même jour (excepté quelques régions), l'iPhone Air a nécessité une coordination supplémentaire avec les autorités chinoises.

Apple a confirmé que China Unicom, China Mobile et China Telecom prendront en charge l'eSIM, sous réserve de l'approbation réglementaire finale.



Le modèle uniquement eSIM pourrait rencontrer des défis en Chine, où les cartes SIM physiques restent ultra majoritaire. La réponse du marché à ce changement est incertaine, mais les premières données pourraient influencer la prochaine conférence sur les résultats trimestriels d'Apple le 30 octobre, couvrant le quatrième trimestre fiscal de 2025 de l'entreprise se terminant le 30 septembre. Les analystes devraient interroger Apple sur l'accueil de l'iPhone Air en Chine, mais aussi sur les nouveaux produits que l'on attend cette semaine, comme l'iPad Pro M5, le MacBook Pro M5 et le Vision Pro actualisé avec la puce M5.