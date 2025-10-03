Apple annoncera ses résultats du T4 2025 le 30 octobre

Apple dévoilera ses résultats financiers du quatrième trimestre 2025, clôturant son année fiscale, le jeudi 30 octobre. Cette annonce permettra d'avoir un premier aperçu des performances des nouveaux modèles d'iPhone et d'Apple Watch, notamment l'iPhone 17 et l'Apple Watch Series 11.

Une conférence téléphonique avec les actionnaires

Dans la foulée de la publication des chiffres, une conférence téléphonique sur les résultats est prévue pour 23 heures, heure de Paris, et sera diffusée en direct sur le site des investisseurs.

Au T4 2024, qui court pour Apple du 1er août au 30 octobre, la société avait enregistré un chiffre d'affaires record de 95 milliards de dollars et un bénéfice net de 14,74 milliards de dollars, avec une hausse de 5,5 % pour les revenus de l'iPhone, de 1,71 % pour les Mac, de 7,87 % pour les iPad, de 11,91 % pour les services, et une baisse de 3 % pour les wearables, la maison et les accessoires.



Parmi les facteurs clés à surveiller sur ce nouveau trimestre, on note l'impact des tarifs douaniers de Trump, qui, selon le PDG d'Apple, Tim Cook, pourraient augmenter les coûts de 1,1 milliard de dollars, en supposant qu'aucune modification des politiques tarifaires mondiales n'intervienne. Les ventes initiales des nouveaux iPhone 17 joueront également un rôle important.



Nous vous donnerons tous les détails le soir-même, avec probablement quelques déclarations intéressantes du patron d'Apple, nous donnant une idée de la suite.