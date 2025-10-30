Apple publie ses résultats du T4 2025 et de l'année entière

Apple a publié ses résultats financiers pour le compte du quatrième trimestre fiscal de 2025. En année civile, du cycle couvrant les mois de juillet, août et septembre, soit une période extrêmement chargée. Durant ce trimestre, l'entreprise de Tim Cook a lancé les iPhone 17 et Air, les AirPods Pro 3, les MacBook Pro et iPad Pro M5 et un renouvellement de l'ensemble des Apple Watch ainsi que de nombreux accessoires. Voyons si tous ces nouveaux produits ont connu le succès des leur lancement.

Le chiffre d'affaires est en hausse de 8% sur le quatrième trimestre fiscal de 2025

À la fin de chaque trimestre fiscal, Apple donne rendez-vous pour annoncer ses résultats financiers. C'est le moment idéal pour rassurer les investisseurs et faire décoller l'action AAPL, alors que l'entreprise vient de dépasser les 4000 milliards de valorisation boursière sur fond de succès des iPhone 17 et malgré des craintes sur l'IA générative et Apple Intelligence.



Pour mémoire, Apple commence son exercice fiscal au 1er octobre de l'année N-1.

Place aux chiffres. Durant ce dernier trimestre, Apple a gagné 102,47 milliards de dollars d'après son site dédié aux investisseurs, soir un record pour cette période. Une somme en hausse de 8 % par rapport à la même période de l'année dernière. Le bénéfice net tiré de ce chiffre d'affaires est de 27,47 milliards de dollars (+6,60%) avec un bénéfice par action de 1,85 dollars contre 1,64 auparavant.



Le chiffre d'affaires du quatrième fiscal de 2025 est ventilé en plusieurs catégories d'après le communiqué d'Apple :

En premier l' iPhone , qui reste l'essentiel des revenus du géant américain. Apple a gagné 49,03 milliards de dollars, soit une hausse de 6,06% par rapport à l'année dernière sur la même période. Le succès de l'iPhone 17 a clairement boosté les revenus d'Apple sur cette période.

Qui dit quatrième trimestre dit aussi année fiscale terminée pour Apple. Cette année, l'entreprise a dégagé 416,16 milliards de chiffre d'affaires, soit une hausse de 6,43% par rapport à 2024. Surtout, le bénéfice net a très largement augmenté à 112,01 milliards de dollars (+20,44% !). Tout va bien dans le meilleur des mondes dans les comptes d'Apple.

Tim Cook a déclaré :

Aujourd’hui, Apple est très fier d’annoncer un chiffre d’affaires record de 102,5 milliards de dollars pour le trimestre de septembre, incluant un chiffre d’affaires record pour l’iPhone et un chiffre d’affaires record pour les services. En septembre, nous avons été ravis de lancer notre meilleure gamme d’iPhone jamais conçue, comprenant l’iPhone 17, l’iPhone 17 Pro et Pro Max, ainsi que l’iPhone Air. De plus, nous avons lancé les fantastiques AirPods Pro 3 et la toute nouvelle gamme d’Apple Watch. Avec les MacBook Pro et iPad Pro récemment annoncés, équipés de la puissante puce M5, nous sommes ravis de partager notre gamme de produits la plus extraordinaire à l’approche des fêtes de fin d’année.



Kevan Parekh le directeur financier d'Apple a ajouté :