Apple TV+ change de nom et devient simplement Apple TV

Apple simplifie l’identité de son service de streaming. L’entreprise abandonne la marque Apple TV+ pour ne garder que Apple TV, tout en promettant une nouvelle identité visuelle plus moderne.

Un changement significatif annoncé discrètement

Apple a officiellement annoncé que son service de streaming Apple TV+ change de nom pour devenir simplement Apple TV. Ce rebranding marque une nouvelle étape dans la stratégie de la marque, qui souhaite donner une « identité vibrante » à son service, sans pour autant modifier son contenu ou son fonctionnement.

L’annonce a été faite de manière discrète dans un communiqué concernant la sortie du film F1 The Movie. À la fin du texte, Apple précise : « Apple TV+ est désormais simplement Apple TV, avec une nouvelle identité dynamique ». Pour le moment, aucun changement visible n’a encore été déployé sur le site officiel ni dans les applications, où le nom Apple TV+ apparaît toujours.

Ce changement de nom pourrait cependant créer une certaine confusion, car Apple dispose déjà de plusieurs produits portant des appellations très proches. On retrouve d’un côté le boîtier Apple TV, de l’autre l’application Apple TV installée sur les appareils Apple, et désormais le service de streaming qui porte exactement le même nom.

Il est probable qu’Apple adopte dans les prochains mois une nouvelle identité visuelle afin de clarifier les usages et renforcer la cohérence de la marque. On peut s’attendre à la mise à jour du logo, à de nouveaux éléments graphiques et à une communication plus claire autour du service, qui reste l’un des piliers de l’écosystème multimédia d’Apple.



L’année 2025 semble décidément placée sous le signe de la clarté et de la simplification pour Apple. Après avoir entrepris d’unifier ses différents systèmes sous la bannière du chiffre 26 – une référence à l’année 2026 à venir, avec iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 et les autres plateformes – la marque poursuit cette logique d’harmonisation. Ce recentrage sur la cohérence et la lisibilité de ses produits illustre la volonté d’Apple de rendre son écosystème plus fluide, plus homogène et plus facilement identifiable par les utilisateurs.