Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, a violemment critiqué les nouvelles conditions imposées par Apple pour les App Store alternatifs au Japon, annonçant que Fortnite ne reviendra finalement pas sur iOS dans ce pays en 2025 comme promis.

Le PDG d’Epic Games dénonce les “frais parasites” d’Apple au Japon

Apple a annoncé cette semaine des changements majeurs de l’App Store au Japon pour se conformer à la nouvelle loi sur la concurrence des logiciels mobiles (MSCA). Ces modifications incluent le support des boutiques d’applications tierces et de nouvelles règles de paiement alternatives, similaires mais plus limitées que celles proposées dans l’Union européenne. Contrairement à l’UE, Apple n’est pas obligé d’autoriser les téléchargements d’applications directement depuis le web au Japon, uniquement via des boutiques alternatives.

Cependant, Tim Sweeney s’est empressé de dénoncer ces conditions sur le réseau social X, accusant Apple d’avoir “lancé une nouvelle parodie d’obstruction et de violation de la loi dans un manque de respect flagrant envers le gouvernement et le peuple japonais”. Selon le PDG d’Epic, Apple impose des “frais parasites écrasant la concurrence” : 21 % sur les paiements in-app tiers, 15 % sur les achats effectués sur le web, et un nouveau frais de 5 % sur tous les revenus des applications distribuées par des boutiques concurrentes.

Sweeney a également critiqué l’introduction de nouveaux écrans d’avertissement “anti-concurrentiels” destinés à induire en erreur les clients en leur faisant croire que leur vie privée et leur sécurité financière sont menacées lorsqu’ils traitent avec des concurrents d’Apple. Il a comparé la situation à Microsoft, demandant : “Pouvez-vous imaginer le tollé chez les joueurs et les régulateurs si Microsoft exigeait que tous les jeux de Steam et Epic Games Store appellent son API de surveillance commerciale et signalent toutes les transactions à Microsoft ?”



Epic Games prévoit de déposer une plainte formelle auprès de la Commission japonaise du commerce équitable. Cette réaction fait écho à une décision récente aux États-Unis où un juge avait accusé Apple de ne pas respecter l’esprit clair de sa décision lorsque l’entreprise avait imposé des commissions élevées sur les ventes effectuées en dehors de l’App Store malgré l’autorisation donnée aux développeurs de créer des liens vers des mécanismes de paiement tiers.



Malgré cette absence sur l’App Store officiel, Fortnite a trouvé un chemin alternatif vers les iPhone japonais via AltStore PAL, une marketplace tierce nouvellement approuvée qui fonctionne selon les nouvelles règles de distribution iOS du Japon. Pour la première fois depuis 2020, les joueurs japonais peuvent installer Fortnite légalement sur iPhone, mais toujours pas depuis l'App Store.