Epic Games salue le processus d'installation simplifié d'Apple pour les marketplaces sur iOS

Epic Games affirme que le processus d'installation remanié d'Apple pour les marketplaces d'applications tierces dans l'UE démontre que l'entreprise utilisait auparavant un « design effrayant » pour étouffer la concurrence.

Enfin plus simple !

Depuis iOS 17.4, le désormais célèbre Digital Markets Act (DMA) de l'UE a obligé Apple à autoriser les boutiques d'applications tierces sur les iPhones (puis avec iPadOS 18 sur iPad), mais des sociétés, y compris venant d'Epic Games, ont accusé Apple de conformité malveillante en rendant le processus complexe et intimidant.



Des testeurs indépendants, tout comme nous, ont noté qu'il nécessitait une quinzaine d'étapes, avec des avertissements sur les risques pour la confidentialité des données et l'absence de fonctionnalités comme la gestion des abonnements ou les demandes de remboursement.



Dans un billet de blog publié ce mercredi, Epic a reconnu les améliorations d'Apple dans iOS 18.6 diffusé fin juillet, qui a réduit les étapes d'installation à six et supprimé les « écrans effrayants » mettant en garde contre les risques des applications tierces.



Le nouveau parcours d'installation en 6 étapes (nous avons mis à jour notre article pour installer l'Epic Games Store) :

En conséquence, les abandons d'installation de l'Epic Games Store sont passés de 65 % à 25 %, avec des taux de succès proches de ceux des utilisateurs de Windows et de Mac.



Ces changements font suite aux préoccupations soulevées au printemps par la Commission européenne, selon lesquelles le processus d'Apple était trop lourd et confus, en potentielle violation du DMA.

Cependant, Epic considère toujours les politiques d'Apple comme anti-concurrentielles, citant la taxe sur la technologie de base, des règles discriminatoires contre les développeurs soutenant des boutiques concurrentes, et un processus d'approbation et de notarisation qui impose des décisions de conception de produits aux développeurs d'applications et de boutiques concurrents. Epic a également critiqué le processus d'installation en 12 étapes de Google sur Android, qui entraîne plus de 50 % d'abandons pour les installations de l'Epic Games Store. Pour une fois, Apple est plus permissive que Google.