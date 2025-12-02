ChatGPT s'apprête à intégrer Apple Santé sur iPhone

L’intelligence artificielle s’immisce progressivement dans tous les aspects de notre quotidien et le secteur de la santé personnelle ne fait pas exception. Une récente découverte dans l’application ChatGPT suggère que cette tendance est sur le point de franchir un nouveau cap significatif pour les utilisateurs Apple.

ChatGPT s’apprête à intégrer Apple Santé

OpenAI prépare discrètement une intégration majeure qui pourrait transformer radicalement l’utilisation de ChatGPT sur iPhone. Des indices découverts par MacRumors dans le code de la dernière version de l’application révèlent qu’une connexion avec Apple Santé serait actuellement en développement, marquant une étape importante dans la personnalisation de l’intelligence artificielle.

L’icône d’Apple Santé a été repérée cachée dans les fichiers de l’application ChatGPT, accompagnée d’un nom de fichier évocateur suggérant une future fonctionnalité de connexion. Cette découverte laisse entrevoir un avenir où les utilisateurs pourront autoriser l’assistant conversationnel à accéder à leurs données de santé et de forme physique, ouvrant la voie à des conseils véritablement personnalisés et contextualisés.



Les catégories ciblées par cette intégration incluent l’activité physique, le sommeil, l’alimentation, la respiration et même l’audition. Cette approche holistique permettrait à ChatGPT d’analyser l’ensemble du profil santé d’un utilisateur pour fournir des recommandations adaptées à sa situation réelle, ses habitudes et ses objectifs personnels. Imaginez pouvoir demander à ChatGPT des conseils nutritionnels basés sur vos données d’activité réelles, ou obtenir des recommandations de sommeil personnalisées en fonction de vos résultats enregistrés.

Cette nouveauté s’inscrit dans la stratégie globale d’OpenAI d’élargir considérablement les capacités de ChatGPT par des intégrations tierces. L’application propose déjà des connexions avec de nombreux services populaires comme Dropbox, GitHub, Google Drive, Gmail, Microsoft Outlook et Slack. Apple Santé rejoindrait naturellement cette liste dans la section “Applications et connecteurs” des paramètres de l’application.

Bien que la mise à jour de l’application ait été déployée lundi dernier, OpenAI n’a communiqué aucune date de lancement officielle pour cette fonctionnalité. Il reste même possible que cette intégration soit abandonnée ou reportée indéfiniment. Néanmoins, cette découverte témoigne de l’intérêt croissant pour l’intelligence artificielle appliquée au bien-être personnel, un secteur en pleine expansion où la confidentialité des données de santé restera un enjeu absolument crucial pour les utilisateurs soucieux de protéger leurs informations les plus sensibles. Apple ne se loupe jamais sur ce sujet.