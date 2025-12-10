Adobe Photoshop, Express et Acrobat désormais gratuits dans ChatGPT

À partir d’aujourd’hui, 10 décembre 2025, trois logiciels phares d’Adobe – Photoshop, Express et Acrobat – sont intégrés nativement et gratuitement dans ChatGPT pour tous les utilisateurs, quel que soit leur abonnement. De quoi révolutionner l'édition de photos et de PDF.

Adobe s'intègre dans ChatGPT

Cette intégration, la première du genre, permet d’exploiter la puissance des outils Adobe directement depuis la fenêtre de discussion, simplement en décrivant en langage naturel ce que l’on souhaite faire. Plus besoin de connaître les menus complexes : il suffit d’écrire une instruction et ChatGPT appelle automatiquement le moteur Adobe correspondant.

Adobe Photoshop dans ChatGPT

On peut uploader une photo et demander par exemple : « Augmente la luminosité et donne un style dessin au fusain à toute l’image sauf au chien en bas à droite. » Photoshop identifie les éléments, applique les modifications et renvoie l’image éditée. Des curseurs (luminosité, contraste, exposition, etc.) apparaissent pour affiner le résultat. Une vaste bibliothèque d’effets est disponible : glitch, glow, tritone, halftone, mosaïque, flou de mouvement… Si l’on veut aller plus loin, un bouton « Ouvrir dans Photoshop » transfère l’image avec toutes les couches de réglage déjà appliquées vers la version web complète de Photoshop.

Adobe Express dans ChatGPT

Idéal pour créer rapidement du contenu visuel. Exemple de prompt : « Crée plusieurs propositions de carte d’anniversaire pour mon petit neveu de 7 ans qui adore l’espace, les robots et la couleur bleue. » Express génère plusieurs modèles professionnels. On peut ensuite demander des modifications précises (« Agrandis le robot et passe le bleu au rouge sombre ») ou même une version animée (« Ajoute une animation qui fait popper les éléments »). Là encore, un clic permet d’ouvrir le projet dans Adobe Express web pour un montage complet.

Adobe Acrobat dans ChatGPT

On peut uploader un ou plusieurs PDF et demander à ChatGPT de modifier du texte, reformater, fusionner des documents, extraire des pages ou des données, compresser ou exporter en haute qualité. Une interface glisser-déposer apparaît automatiquement pour réorganiser l’ordre des fichiers avant fusion.

Toutes ces fonctionnalités sont gratuites et immédiatement accessibles à plus de 800 millions d’utilisateurs ChatGPT dans le monde. Elles sont déjà disponibles sur les versions web, desktop et iOS de ChatGPT. Sur Android, Adobe Express est déjà actif ; Photoshop et Acrobat arriveront très prochainement.



Ely Greenfield, CTO Digital Media chez Adobe, déclare :

Nos innovations en matière d'interfaces conversationnelles automatisées permettent d'intégrer les applications Adobe à des plateformes tierces comme ChatGPT, où des centaines de millions de personnes travaillent déjà quotidiennement. En rendant Photoshop, Adobe Express et Acrobat disponibles sur ChatGPT, nous offrons aux utilisateurs un moyen accessible de réaliser des travaux créatifs – retoucher des photos de vacances, créer des invitations, transformer des documents – tout en leur fournissant la précision et le contrôle qui caractérisent les outils Adobe, directement dans la conversation. Cette approche s'appuie sur les investissements fondamentaux que nous avons réalisés dans les assistants IA au sein de nos propres applications et nous permet d'être présents là où nos clients se trouvent déjà, l'utilisation des agents IA devenant le point de départ de leurs tâches quotidiennes. Et pour ceux qui souhaitent exploiter pleinement la puissance de nos outils, la transition de ChatGPT vers nos applications natives se fait en toute simplicité.

Rappelons qu'Apple a récemment fait l'acquisition de Pixelmator, le concurrent de Photoshop.

