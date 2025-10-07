ChatGPT interagit désormais avec des applications tierces comme Spotify

OpenAI a annoncé que les utilisateurs de ChatGPT peuvent désormais interagir avec des applications tierces directement dans leurs conversations. Cette intégration est rendue possible par le nouvel "Apps SDK", disponible en version bêta pour les développeurs, permettant une fusion fluide des applications dans les discussions. Les premiers partenaires incluent Spotify, Canva, Zillow, Expedia, Booking.com, Coursera et Figma, avec d'autres comme DoorDash, Instacart, Uber et AllTrails à venir prochainement.

OpenAI lance le "Apps SDK"

Les utilisateurs peuvent accéder aux applications en les nommant, par exemple : « Spotify, crée une playlist pour ma soirée de samedi », ou ChatGPT peut suggérer des applications pertinentes selon le contexte, comme Zillow pour des discussions sur l'achat d'une maison, affichant des annonces sur une carte interactive. Le protocole Model Context Protocol (MCP) facilite cela en connectant ChatGPT aux données, outils et flux de travail des applications. De quoi toucher les 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT.



Les développeurs peuvent créer et tester des applications avec l'Apps SDK, OpenAI prévoyant de lancer un répertoire pour les développeurs et des options de monétisation plus tard cette année.



Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs des plans Free, Go, Plus et Pro hors de l'UE, avec une expansion prévue pour les utilisateurs européens bientôt.

Comment ça marche les apps dans ChatGPT ?

Pour utiliser une application, les utilisateurs commencent un message avec son nom, et ChatGPT demande une connexion pour clarifier le partage de données. Les applications s'adaptent au contexte de la conversation, permettant des tâches comme la création de présentations avec Canva ou l'exploration de contenus de cours Coursera. Les éléments interactifs comme les cartes et les playlists enrichissent l'expérience, rendant les applications intuitives et pertinentes.

Cette intégration marque une nouvelle génération d'applications conversationnelles, combinant des interfaces familières avec une interaction en langage naturel, comme ce qu'on attend du futur Siri 2.0. Avec l'adoption croissante de l'Apps SDK, les possibilités s'élargiront, garantissant que les applications apparaissent au moment le plus utile. Les partenaires pilotes d'OpenAI ont façonné le SDK, et leurs applications sont disponibles dans les marchés pris en charge, en anglais pour commencer, avec un déploiement plus large prévu.

