iOS 16.4 : Mastodon est désormais traité comme Twitter dans iMessage

Mastodon s'intègre encore un peu plus dans l'écosystème Apple. Avec iOS 16.4, les posts partagés via iMessage auront le droit à un aperçu complet directement dans l'application de messagerie de la pomme. Un procédé sympathique qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Twitter.

Mastodon optimisé pour iMessage

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Mastodon. À partir d'iOS 16.4, il sera possible de partager un aperçu de post via iMessage. Exactement comme avec un tweet, le contenu s'affichera dans une bulle et pourra être consulté sans même avoir besoin d'ouvrir l'application.



Une nouvelle interaction qui devrait séduire celles et ceux qui ont migré sur le "concurrent de Twitter". Dans cet aperçu, il est possible d'apercevoir le post écrit, mais également l'image jointe et le nom de l'auteur du post.

Apple semble donc apprécier ce nouveau réseau social qui ne cesse de gagner en popularité ces derniers mois. Phil Schiller, vice-président marketing d'Apple, avait récemment indiqué qu'il adore cette nouvelle plateforme. Ceci explique peut-être cela.



Pour rappel, la bêta 1 d'iOS 16.4 est parue hier soir à 19 heures. Lorsque iOS 16.4 en version définitive sera déployée, tout le monde aura accès à cette nouvelle manière de partager du contenu de ce média social.

