Après avoir supprimé son compte Twitter, Phil Schiller débarque sur Mastodon

Vous avez détesté Twitter à cause de l'ancienne direction ? Vous ne reconnaissez plus Twitter avec les récentes mesures d'Elon Musk qui ont perturbé vos habitudes ? Mastodon répond présent. À toutes les personnes qui sont déçues de Twitter, Mastodon attire votre attention en promettant d'offrir une autre expérience et une approche plus simple du réseau social. Phil Schiller a osé le changement !

Phil Schiller abandonne Twitter pour Mastodon

Ancien directeur du marketing d'Apple et maintenant Apple Fellow en interne, Phil Schiller a suspendu son compte Twitter le 20 novembre 2022, soit peu de temps après le rachat de Twitter pour la colossale somme de 44 milliards de dollars. Depuis cette date, Phil Schiller était sans réseau social, il ne s'exprimait plus sur internet à travers un compte officiel.

Souhaitant garder ce lien avec les clients Apple qui étaient nombreux à le suivre sur Twitter, Phil Schiller s'est rapproché de Mastodon... Le nouveau concurrent du réseau social d'Elon Musk qui fait beaucoup de bruit et qui connaît une belle croissance !



Contrairement à Twitter, Mastodon n'a pas de badge officiel, ce qui signifie que le Phil Schiller pouvait être un imposteur sur le réseau, cependant, l'intéressé lui-même a confirmé à 9to5mac cette nuit qu'il était bien derrière le compte @pschiller@mstdn.social.

Désormais, vous pourrez suivre l'activité de Schiller directement sur Mastodon. L'ancien directeur marketing d'Apple n'a toujours pas mentionné pourquoi il avait quitté Twitter après plusieurs années de fidélité au réseau social.



Toutefois, il y a fort à parier que son départ soit lié à deux choses : les critiques d'Elon Musk envers Apple quand l'entreprise a abandonné ses campagnes marketing ainsi que le retour de Donald Trump qui a vu son compte se faire réactiver. Tout ça s'est passé dans le même mois et c'était peut-être un peu trop pour Phil Schlller qui a décidé de partir.

Télécharger l'app gratuite Mastodon for iPhone and iPad