Phil Schiller, patron de l’App Store, désactive son compte Twitter

Alors que le compte Twitter de Donald Trump a été réactivé ce matin, Phil Schiller d'Apple, responsable des événements Apple et de l'App Store, a désactivé le sien suite aux récents changements intervenus sur la plateforme suite au rachat du réseau social par Elon Musk. Était-ce vraiment utile de la part de Schiller ?

Trump revient, Schiller s’en va

Phil Schiller utilisait souvent son compte de l’oiseau bleu pour promouvoir les nouveaux produits, services, logiciels et initiatives d'Apple et interagir avec les clients. Comme l'a noté Mark Gurman de Bloomberg, le compte de l’un des cadres exécutifs d’Apple n'existe plus. Le compte comptait plus de 200 000 followers et a été créé en novembre 2008.

Un acte qui semble répondre à la réintégration de Donal Trump par le nouveau PDG de Twitter, Elon Musk. L’ancien président, le 45e de l’histoire, était banni depuis janvier 2021 après l’assaut du capitole par plusieurs de ses partisans. Les réseaux sociaux américains avaient alors tous boycotté Potus.



Dans une récente interview, le PDG d'Apple, Tim Cook, a commenté l'avenir de Twitter et la relation entre la plateforme de médias sociaux et son entreprise. Il a notamment déclaré qu'il gardait espoir que Twitter maintiendrait sa norme de modération sous la nouvelle direction. Il en a profité pour évoquer la nouvelle fonction d’appel d’urgence des iPhone 14…



Était-ce vraiment nécessaire de se retirer de Twitter selon vous ?