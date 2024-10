Phil Schiller d’Apple va rejoindre le conseil d’administration d’OpenAI

Le partenariat entre Apple et OpenAI est bien plus qu’un simple rapprochement pour intégrer ChatGPT dans iOS 18. L’accord consiste aussi à faire entrer Apple au conseil d’administration d’OpenAI. Un récent rapport de Bloomberg indique que Phil Schiller d’Apple va avoir son propre siège au conseil d’administration en tant qu’observateur.

Une information qui était secrète jusqu’à aujourd’hui

Lors de l’événement d’ouverture de la WWDC qui a eu lieu le mois dernier, Apple a annoncé un partenariat révolutionnaire avec OpenAI, cette collaboration vise à intégrer ChatGPT au cœur d’iOS 18. Ce projet fait partie de l’initiative Apple Intelligence, introduisant ainsi la première intelligence artificielle générative dans un système d’exploitation mobile. Pour l’instant, la seule concurrence potentielle sur iOS pour ChatGPT pourrait venir de Gemini de Google, bien qu’aucun accord ne soit encore signé entre Apple et Google.



Ce qui a surpris de nombreux analystes et investisseurs, c’est qu’aucune transaction financière n’a eu lieu pour conclure ce partenariat. ChatGPT, qui va sans aucun doute apporter une valeur ajoutée phénoménale à iOS 18, a été intégré sans contrepartie financière directe. En plus, avec cet accord, on a appris cette nuit qu’Apple obtient un “rôle d’observateur” au sein du conseil d’administration d’OpenAI, une position stratégique.

Apple devient ainsi la deuxième entreprise à obtenir un siège au conseil d’administration d’OpenAI, suivant les pas de Microsoft qui détient également un siège d’observateur. Le rôle d’observateur, tout comme celui de Microsoft, permet à Apple d’assister à toutes les réunions du conseil d’administration d’OpenAI sans toutefois posséder de droit de vote. Cette position ne permet pas d’influencer directement les décisions futures de l’entreprise, mais offre une visibilité et une transparence exceptionnelles sur les processus décisionnels internes.



Phil Schiller, ancien chef du marketing d’Apple et actuellement Apple Fellow depuis 2020, a été désigné par la direction de l’Apple Park pour ce poste d’observateur. Dans son rôle actuel, Schiller dirige les événements de l’App Store et d’Apple, rend compte directement au PDG Tim Cook et joue un rôle crucial dans la défense de l’App Store contre les accusations de pratiques anticoncurrentielles des régulateurs du monde entier.



L’arrangement entre en vigueur plus tard cette année, selon le rapport qui révèle l’information. Pour l’instant, Schiller n’a pas encore assisté à une seule réunion du conseil d’administration d’OpenAI, est-ce lié à une faute de temps ou à l’accord qui doit être affiné ? Pour l’instant, Bloomberg n’est pas capable de le dire.



Ce qui est sûr, c’est que la nomination de Schiller à ce poste d’observateur montre l’importance stratégique de cette collaboration pour l’avenir des deux entreprises.