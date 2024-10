Apple abandonne son poste au conseil d'administration d'OpenAI

Selon les toutes dernières informations, Apple aurait décidé de se retirer du conseil d'administration d'OpenAI. Dans le cadre d'un accord visant à intégrer le chatbot ChatGPT dans ses appareils, la firme américaine avait prévu de siéger au "board" en tant qu'observateur. Mais, visiblement, ses conseillers juridiques lui ont déconseillé.

Apple n'assistera pas aux assemblées d'OpenAI

La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que Phil Schiller, membre d'Apple et responsable de l'App Store, occuperait un poste d'observateur dans le cadre de l'accord conclu avec OpenAI, qui prévoit l'intégration de ChatGPT dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, en marge de la plateforme "Appel Intelligence".



Un observateur est un poste informel au sein d'un conseil d'administration où le participant peut assister et contribuer aux réunions du conseil, mais n'est pas autorisé à voter et n'a aucun contrôle. C'est la définition sur le papier. Nul doute qu'Apple avait l'intention de donner son avis sur l'évolution de son nouveau partenaire.

Cependant, le Financial Times explique finalement qu'Apple, tout comme Microsoft, a renoncé à leurs sièges d'observateurs au conseil d'administration, dans le contexte d'une surveillance accrue par les régulateurs des investissements des grandes entreprises technologiques dans les startups d'intelligence artificielle.



Qu'à cela ne tienne, la société de Sam Altman organisera à la place des réunions régulières avec ses partenaires dans le cadre d'une "nouvelle approche visant à informer et à engager les partenaires stratégiques clés". Ces réunions se tiendront en présence de Sarah Friar, directrice financière de l'entreprise.



Le mois dernier, la Commission européenne a déclaré qu'elle étudiait la possibilité d'ouvrir une enquête antitrust sur le partenariat entre Microsoft et OpenAI. La Commission fédérale du commerce des États-Unis examine également les investissements réalisés par des entreprises telles que Microsoft, Amazon et Google dans des sociétés tournées vers l'IA générative.

Un accord pour améliorer l'expérience client

Pour mémoire, l'accord conclu entre Apple et OpenAI permettra à Siri de transmettre les demandes complexes à ChatGPT, avec l'autorisation explicite de l'utilisateur. OpenAI ne paie pas Apple pour intégrer ChatGPT, pas plus qu'Apple ne paie OpenAI. Un accord amiable, du moins pour la première année. Apple envisageant déjà un abonnement Apple Intelligence+ dans un avenir plus ou moins proche.