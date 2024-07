Wanda Austin rejoint le conseil d'administration d'Apple, Al Gore et James Bell se retirent

Apple a annoncé hier soir que la candidature de Wanda Austin, ancienne présidente-directrice générale de The Aerospace Corporation, a été proposée pour l'élection au conseil d'administration d'Apple. Le Dr Austin apporte à son rôle des décennies d'expérience dans les domaines de la science et de la technologie, ainsi qu'un important palmarès en matière de promotion de l'innovation et d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Une arrivée remarquée chez Apple

En tant que présidente-directrice générale de The Aerospace Corporation, Mme Austin a dirigé une organisation dédiée au soutien du programme spatial américain et à l'élargissement des possibilités d'exploration future. Elle a été la première femme et le premier Afro-Américain à occuper ce poste.

Wanda Austin a commencé à travailler pour The Aerospace Corporation en 1979, en tant que membre du personnel technique de l'organisation. Au cours des décennies suivantes, elle a assumé un large éventail de nouveaux rôles et responsabilités, notamment la gestion de programmes et la gestion de systèmes majeurs en contact avec la clientèle.



De 2018 à 2019, Mme Austin a été présidente par intérim de l'Université de Californie du Sud. Elle siège au conseil d'administration d'Amgen, ainsi qu'à celui de Chevron, dont elle est la principale administratrice indépendante. Elle a siégé au conseil d'administration de Virgin Galactic, la société de vols spatiaux, de 2019 à 2023.



Mme Austin a obtenu une licence en mathématiques au Franklin & Marshall College en 1975 et une maîtrise en génie civil et en mathématiques à l'université de Pittsburgh en 1977. Elle a ensuite obtenu un doctorat en ingénierie industrielle et des systèmes à l'université de Californie du Sud en 1988.



Tim Cook, PDG d'Apple, a déclaré :

"Wanda a passé des décennies à faire progresser la technologie au nom de l'humanité, et nous sommes ravis de l'accueillir au sein du conseil d'administration d'Apple. C'est une dirigeante extraordinaire, et son expérience et son expertise inestimables soutiendront notre mission qui consiste à laisser le monde meilleur que nous l'avons trouvé.

Arthur Levinson, président du conseil d'administration d'Apple, a ajouté :

Wanda est depuis longtemps un leader dans la libération du potentiel des technologies de pointe. Elle apporte à notre conseil d'administration une vision et une expérience incroyables, et elle jouera un rôle important en aidant Apple à continuer d'enrichir la vie de ses utilisateurs dans le monde entier.



Dr Wanda Austin a déclaré :

Comme Apple, j'ai toujours cru au pouvoir de l'innovation pour améliorer les vies, soutenir le potentiel humain et façonner un avenir meilleur. Je suis honorée de rejoindre le conseil d'administration d'Apple et je me réjouis de faire partie d'une entreprise qui crée sans cesse de nouveaux moyens d'autonomiser les gens dans le monde entier.

Deux départs

Le conseil d'administration a une politique de longue date selon laquelle les administrateurs ne peuvent généralement pas se présenter à une réélection après avoir atteint l'âge de 75 ans. Par conséquent, Al Gore, qui siège depuis 2003, et James Bell, qui a rejoint le conseil en 2015 en provenance de Boeing, se retireront tous deux du conseil d'administration d'Apple cette année.



Tim Cook leur a rendu hommage :

Nous sommes profondément reconnaissants à Al et James pour leurs nombreuses années au service d'Apple - leurs idées, leur énergie et leurs valeurs ont fait de nous une entreprise plus forte à bien des égards. Pendant plus de 20 ans, Al a apporté une contribution incroyable à notre travail, qu'il s'agisse de son soutien inconditionnel à la protection de la vie privée de nos utilisateurs ou de sa connaissance incomparable des questions liées à l'environnement et au climat. Le dévouement de James a été extraordinaire, et nous sommes reconnaissants pour les perspectives importantes et l'expertise approfondie qu'il a offertes sur l'audit, les finances et bien d'autres sujets au fil des ans.

Il sera intéressant de voir l'influence que pourra avoir Wanda Austin dans les prochaines années. Elle a en tout du apprécier le revêtement titane de l'Apple Watch Ultra et de l'iPhone 15 Pro, ainsi que la série For All Mankind qui traite de la conquête spatiale.