Un actionnaire d'Apple veut pousser Tim Cook et Al Gore dehors

Le National Legal and Policy Center (NLPC) utilise son pouvoir en tant qu'actionnaire d'Apple pour proposer de retirer Al Gore et le PDG Tim Cook du conseil d'administration lors de l'assemblée des actionnaires du 10 mars prochain.



Ces événements sont généralement des affaires relativement banales où les actionnaires ont l'occasion de voter sur des propositions, de nommer des membres du conseil d'administration ou d'autres actions administratives.

Al Gore discrédité ?

Selon un rapport de Fox Business, le NLPC a déposé deux sollicitations d'exemption auprès de la SEC concernant deux des membres du conseil d'administration d'Apple - Tim Cook et Al Gore. L'une de ces sollicitations invite les actionnaires de l'entreprise à voter contre Al Gore en tant que candidat au poste d'administrateur et l'autre à s'opposer à la reconduction du PDG Tim Cook au conseil d'administration.



Paul Chesser, directeur du projet Corporate Integrity de la NLPC, a déclaré à Fox Business :

Al Gore n'a jamais été qualifié pour siéger au conseil d'administration d'Apple, et il est absurde qu'il y reste pendant plus de 20 ans. Les seules références qu'il possédait, ou qu'il a jamais possédées, et qui répondent aux critères douteux d'Apple sont qu'il a été un petit poulet pour le réchauffement climatique. Ce terme a été tellement discrédité qu'on l'appelle maintenant 'changement climatique'. Et tant de ses autres prophéties de malheur se sont avérées fausses qu'il devrait être considéré comme un faux prophète.

La fin de Tim Cook ?

La motion contre Tim Cook ne demande pas seulement aux actionnaires de s'opposer au renouvellement de son mandat au conseil d'administration, mais elle demande également plus d'informations sur les activités d'Apple en Chine. Le NLPC parraine une proposition d'actionnaires qui demande à la firme de Cupertino de divulguer pleinement les risques liés à ses activités en Chine et l'étendue de sa chaîne d'approvisionnement dans ce pays. Rappelons que Tim Cook devrait quitter Apple vers 2025.



Les deux propositions seront entendues et soumises au vote lors de l'assemblée des actionnaires du 10 mars. Les personnes qui souhaitent y assister peuvent se rendre sur le site des actionnaires et saisir le numéro de contrôle qui leur a été attribué.