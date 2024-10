Phil Schiller travaille comme un forcené pour défendre Apple face à l'UE

Alors que l'écosystème de l'iPhone subit des attaques sans précédent, entrainant des changements majeurs dans l'Union européenne, le Wall Street Journal a publié aujourd'hui un portrait de Phil Schiller. Le responsable de l'App Store serait au service de Tim Cook et ne compterait pas ses heures, malgré sa prise de recul en 2020.

Un "retraité" très actif

Schiller est en effet passé de chef du marketing à "Apple Fellow" il y a quatre ans pour consacrer plus de temps à ses projets personnels et à ses amis. Pourtant, à l'heure actuelle, il travaillerait près de 80 heures par semaine.



Celui qui a la réputation de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques à toute heure, a récemment témoigné lors du procès Epic contre Apple pour défendre ardemment l'App Store. Et il est également impliqué dans la communication européenne d'Apple. Schiller a participé aux réunions avec la Commission européenne, avant de passer du temps avec les médias lors de l'annonce des modifications d'iOS 17.4, où il a passé du temps à expliquer l'impact de la DMA sur la vie privée et la sécurité des utilisateurs en Europe.



Comme il l'explique dans l'entretien accordé au WSJ, lorsqu'Apple a fermé le compte développeur d'Epic Games (le second) en mars pour l'empêcher de créer une place de marché d'applications alternative, c'est lui qui a envoyé un courriel au PDG d'Epic Games, Tim Sweeney. Il lui a expliqué que le compte avait été fermé en raison des critiques d'Epic sur la conformité d'Apple à la DMA. Un geste très mal perçu par la Commission européenne, ce qui a conduit Apple à revenir sur sa décision. Depuis, l'UE a annoncé enquêter sur les mesures prises par Apple, comme les taxes et la commission des nouvelles règles liées au sideloading.

Un personnage très important chez Apple

S'il est omniprésent actuellement, c'est que le PDG d'Apple, Tim Cook, s'en remet à M. Schiller pour tout ce qui concerne l'App Store. Il faut dire que Schiller fait partie des meubles. Il a rejoint Apple en 1987, l'a quittée en 1993 et y est revenu en 1997 lorsque Steve Jobs a réintégré la société. Il a été à l'avant-garde de certains des plus grands lancements de produits Apple, développant des stratégies de marketing pour tous les produits, de l'iPod au Mac en passant par l'iPhone et l'iPad.



Plus intéressant encore, il a été l'un des principaux artisans de l'avènement de l'App Store pour permettre aux utilisateurs d'installer des applications tierces sur l'iPhone dès 2008, date de la création de votre blog préféré, iPhoneSoft.



C'est simple, Phil Schiller a préservé la philosophie de ce dernier au sein d'Apple depuis le décès du co-fondateur en 2011. Sous sa direction, l'App Store est devenu une source de revenus très importante pour Apple, ainsi que pour les développeurs. Chapeau.