Apple réclame 73,4 millions à Epic Games en frais de justice

Décidément, la guerre entre Epic Games et Apple n'est pas terminée. Alors que la Cour suprême américaine a ordonné à Apple d'ouvrir son système de paiement sur l'App Store, chose faite dans la foulée, Epic Games avait annoncé son intention d'attaquer à nouveau pour mauvaise foi, la firme de Cupertino prenant toujours une belle commission. En attendant d'en savoir plus sur ce nouveau volet, Apple réclame la modique somme de 73,4 millions de dollars en frais de justice.

L'épilogue de ce contentieux vieux de quatre ans a montré qu'Apple a gagné sur tous les tableaux, à l'exception d'un seul concernant la règle "anti-steering", que l'entreprise a rapidement adressé mardi en ouvrant son App Store aux paiements tiers. Pour le moment, cela ne concerne que les USA. Mais rappelons que la Corée du Sud et les Pays-Bas avaient déjà obtenus un accord similaire par le passé.

Loin de se contenter d'un verdict globalement très favorable, Apple a demandé à la Cour de l'autoriser à facturer à Epic Games de Tim Sweeney ses frais de justice, qui s'élèvent à 73 404 326 dollars. Selon Florian Mueller, de gamesfray, le montant exact était 82 971 401 dollars, ramené à 81 560 362 dollars en supprimant certaines dépenses jugées non pertinentes. Apple a ensuite déduit 10 %, Epic ayant obtenu gain de cause sur 1 des 10 chefs d'accusation (la règle anti-concurrence).

Apple bases this indemnification claim on Epic's breach of the developer agreement (DPLA) when Fortnite suddenly offered an in-app payment alternative.



Early into the litigation, Epic accepted that if it loses on its antitrust claims (as it did), it owes damages.



🧵2/4