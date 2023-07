Apple demande à la Cour suprême de réexaminer l'affaire Epic Games

Loin d'être acquis, ce renversement de décision lui permettrait de continuer à obliger les développeurs à passer par les achats in-apps classiques. Dans le cas contraire, cela aurait un impact considérable sur les bénéfices d'Apple, qui prélève actuellement une commission de 30 % sur les ventes d'applications et les achats in-app. 15 % dans le cas de renouvellement d'abonnement ou d'accord spécifique comme avec Prime Video . Les avocats d'Apple affirment que le 9e circuit est allé trop loin en émettant une injonction nationale à l'encontre de la société. La pétition indique que l'entreprise prévoit de soulever des questions "importantes et de grande portée" sur le pouvoir des juges.

Comme le rapporte Reuters , Apple a déposé un nouveau recours dans l'affaire qui l'oppose à Epic Games, cette fois auprès de la Cour suprême des États-Unis. Dans ce recours, Apple demande qu'on entende à nouveaux ses arguments et que l'on reconsidère la décision du juge Rogers.

Après une longue bataille judiciaire entre Epic Games et Apple suite à la suppression de Fortnite de l'App Store par le géant des technologies, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a décidé qu'Apple ne pouvait plus interdire aux développeurs mobiles de vendre du contenu dans leurs applications en utilisant des plateformes de paiement tierces. L'entreprise a tenté de faire appel de cette décision auprès du juge, mais sa demande a été rejetée. Loin d'abdiquée, Apple demande à la Cour suprême des États-Unis de réexaminer sa décision.

