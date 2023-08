La Cour suprême favorise Apple, Epic Games n'a pas réussi à convaincre !

Le procès en cours entre Apple et Epic Games n'est plus au stade des audiences dans un tribunal, l'affaire est montée bien plus haut : devant la Cour suprême des États-Unis. L'objectif pour le créateur de Fortnite est toujours le même : forcer Apple à réaliser des changements majeurs sur l'App Store. Malheureusement pour Epic, la Cour suprême s'est rangée du côté d'Apple, les arguments des avocats d'Epic Games n'ont pas du tout convaincu !

Nouvel échec d'Epic Games

Dans une nouvelle décision, la Cour suprême a accordé à Apple une petite victoire dans la bataille juridique contre Epic Games aujourd'hui, faisant suite à une verdict précédente qui avait favorisé Epic dans le 9e circuit. Epic Games avait obtenu un succès, voulant contraindre Apple à changer les politiques de l'App Store. Si Epic gagne, Apple pourrait être obligé d'autoriser les développeurs à utiliser des méthodes de paiement alternatives.



Toutefois, l'application de la décision du 9e circuit a été momentanément suspendue suite à l'appel d'Apple, mettant un frein aux espoirs d'Epic. Le tribunal a été accusé par Epic Games d'une indulgence excessive envers Apple et la Cour suprême a été sollicitée pour appliquer la décision le plus rapidement possible.

Heureusement pour Apple, la Cour suprême n'a pas répondu favorablement à Epic Games qui souhaitait annuler la suspension temporaire qu'avait obtenu Apple. La firme de Cupertino a été soulagée par le refus de la Cour suprême d'accéder à la demande d'Epic, même si l'avenir de l'App Store reste incertain en ce qui concerne les paiements tiers ainsi que l'ouverture aux stores alternatifs pour permettre aux utilisateurs de télécharger hors de l'App Store.

Quelle suite pour cette affaire ?

Il reste à déterminer si l'affaire d'Apple sera entendue par la Cour suprême. Si l'appel était rejeté, cela confirmerait la décision du 9e circuit en faveur d'Epic, ce qui serait dramatique pour le géant californien. Cependant, indépendamment de l'issue, Apple n'aura pas à réintégrer Fortnite dans l'App Store. La complexité de l'affaire signifie que si la Cour suprême choisit de s'occuper de l'affaire, la résolution de cette saga juridique pourrait être encore reportée et de nouveaux rebondissements pourraient avoir lieu.



Le combat entre Apple et Epic Games est loin d'être terminé. Avec des décisions judiciaires qui font le yoyo entre les deux parties, les enjeux sont élevés et les répercussions sur la distribution des applications pourraient être conséquentes. Le jugement de la Cour suprême n'est qu'une étape dans un processus qui continue de mettre en lumière des questions cruciales concernant la concurrence, la réglementation.